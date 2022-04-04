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Факты / Украина

Украинские защитники захватили Бук россиян и боеприпасы к нему

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
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Вблизи одного из населенных пунктов Силы специальных операций обнаружили российский ЗРК Бук и боеприпасы к нему.

Об этом сообщило командование Сил спецопераций ВСУ.

— На эту находку наткнулась группа ССО Украины вместе с бойцами движения сопротивления. Во время проведения специальной разведки и поисково-ударных действий в районе одного из населенных пунктов, защитники обнаружили российский ЗРК Бук, — говорится в сообщении.

В командовании добавили, что рядом с заброшенным зенитно-ракетным комплексом был схрон россиян, в котором они спрятали боеприпасы, оружие и снаряжение.

Как отмечается, воины ССО продолжают поиски врага, чтобы сполна “отблагодарить” их за трофеи.

Кроме того, в командовании Воздушных сил ВСУ рассказали, что украинские зенитные ракетные войска уничтожили две крылатые ракеты, вертолет, два самолета (истребители Су-34 и Су-35), а также поразили самолет-ретранслятор Ил-22 — воздушный пункт управления.

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Источник: ССО Украины

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