4 апреля российские военные обстреляли территорию Зеленодольской территориальной общины Днепропетровской области.

Информацию сообщил глава общины Дмитрий Невеселый.

Никто от вражеских обстрелов не пострадал. Проникнуть на территорию ОТО захватчикам также не удалось.

Тем временем Днепропетровская областная прокуратура уже осуществляет процессуальное руководство по уголовным производствам, открытым по факту нарушения российскими военными законов и обычаев войны 3 апреля.

Накануне армия РФ обстреляла Запорожское и Владимировку Криворожского района кассетными боеприпасами из системы залпового огня Торнадо-С, а Вознесенское Синельниковского района – ракетами.

В последнем населенном пункте ни гражданское население, ни инфраструктура не пострадали.

Обошлось без жертв в Запорожском и Владимировке. Сейчас там выясняют информацию о повреждениях объектов.

Военные РФ обстреляли Днепропетровскую область / 2 фотографии

На 40-е сутки полномасштабной войны в Украине российские захватчики нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву, атаковали ракетами один из объектов Одессы и обстреляли Харьков.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Дмитрий Невеселый, Днепропетровская областная прокуратура

Фото: Днепропетровская областная прокуратура