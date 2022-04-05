После обнародования доказательств кровопролития в Буче и убийства мирных граждан оккупантами, Россия пытается снять с себя ответственность.

Советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко сообщил, что для распространения фейков россияне привлекают фальшивых экспертов в других государствах, в частности, в Америке.

– На RT вышло видео, в котором спикер заявил о том, что убийства в Буче могут быть связаны с батальоном Азов. Он утверждает, что это операция под “ложным флагом”. Речь идет о бывшем сотруднике Пентагона Майкле Малуфе, который на самом деле уже много лет сотрудничает с российской пропагандистской машиной, – сказал Лещенко.

Также в сеть попали кадры, на которых якобы чеченцы раздают гуманитарную помощь в Мариуполе.

— В глаза бросается то, что гуманитарная помощь состоит из муки украинского производства. Это значит, что российские захватчики ограбили склад с украинской продукцией или магазин, и то, что они отмарадерили, раздают людям под видом гуманитарного конвоя. Таким образом, они хотят получить лояльность и задобрить людей, которые проживают в Мариуполе, до сих пор в этих страшных обстоятельствах, — добавил Лещенко.

Еще один фейк распространяет штатный пропагандист России Соловьев, который сообщает, что якобы из-за запрета латинских букв V и Z (символов российского вторжения) теперь за границей фамилию Владимира Зеленского начали писать через буквы W и S.

Кроме того, Россия пытается выставить себя в роли жертвы и показать, что в мире также есть поддержка их действий.

— Они проводят фейковые акции, митинги и собирают небольшое количество своих поклонников, так произошло в Афинах. Но собрав определенное количество людей, они пытаются разыграть карту насилия над россиянами. В частности, сообщают, что во время этого собрания в Афинах на 7-летнюю девочку было совершено нападение. На нее якобы напали украинцы. Раньше такой вброс они делали в Германии. Конечно, никаких подтверждений со стороны полиции и местной компетентной прессы нет, — добавил Лещенко.