Им придется ответить за все страдания: Зеленский поделился видео из освобожденной Бучи

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал трогательное видео по итогам посещения разрушенного, но непокоренного города Буча в Киевской области.

Видео начинается с ужасающих кадров разрушений, нанесенных Бучи регулярными российскими войсками. Президент заявил, что в Киевской области побывало концентрированное зло: убийцы, палачи, насильники, мародеры.

– Очень больно смотреть на то, что сделали с нашими людьми оккупанты. Им придется ответить за каждое военное преступление и все страдания, которые они принесли на нашу землю, — заверил Владимир Зеленский.

Кроме этого, президент наградил мэра Бучи Анатолия Федорука орденом За мужество. Мэр обратился к жителям города и заверил, что орден будет храниться в местном музее, поскольку он — награда за мужество каждого жителя Бучи.