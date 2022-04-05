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Факты / Украина

За 40 дней войны задержали более 600 диверсантов и открыли более 1200 производств – Монастырский

Анастасия Гевко редактор ленты
Денис Монастирський

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что за 40 дней войны в Украине задержали более 600 диверсантов и открыли более 1200 производств (только в Киевской области) за военные преступления.

Среди зафиксированных военных правонарушений как мародерство, так и те преступления, которые совершили российские агрессоры на украинских территориях. 

– Еще очень много взрывных устройств, гранат, мин, растяжек находятся на территории, которая сегодня освобождена от оккупантов. Только за один вчерашний день более 5 тыс. взрывоопасных предметов были найдены и уничтожены ГСЧС. Поэтому данная территория остается очень опасной. Призываем жителей быть чрезвычайно осторожными. Местные власти определят, когда вам можно будет возвращаться в эти населенные пункты, – отметил Монастырский.

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