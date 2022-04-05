Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что за 40 дней войны в Украине задержали более 600 диверсантов и открыли более 1200 производств (только в Киевской области) за военные преступления.

Среди зафиксированных военных правонарушений как мародерство, так и те преступления, которые совершили российские агрессоры на украинских территориях.