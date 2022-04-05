Зеленский назвал Молдову следующей целью российской агрессии

Владимир Зеленский, выступая в парламенте Румынии, подчеркнул, что Украина – не последняя цель российской агрессии.

— Войска оккупантов упрямо пытаются обойти наш город Николаев, чтобы попытаться захватить Одессу. А от Одессы один шаг – и уже в Молдову. Российские государственные пропагандисты давно говорят о том, что Молдова тоже является целью российской экспансии. Поэтому оборона украинцами собственного государства является фундаментальной предпосылкой безопасности и независимости для Молдовы. А значит, предпосылкой мира во всем крупном регионе Дуная, — напоминает президент.

Также он добавил, что “сейчас именно на территории Украины решается судьба всей Восточной и Центральной Европы, Черноморского региона, поэтому защитить свободу Украины, защитить свободу украинцев – гарантировать безопасность Европе”.

— Россия должна искать мир с Украиной и со всей Европой. Для этого Россию следует лишить всех ресурсов. В первую очередь финансовых и экономических. Евросоюз должен наконец-то принять принципиальное решение и закрыть порты для российских судов. Остановить транзит товаров и любую экономическую активность с Россией. Ограничение потока денег за российские энергоносители не имеет альтернатив, – говорит Зеленский.

Напомним, что Владимир Зеленский во время своей речи также отметил сходство руководства РФ с румынским режимом Николае Чаушеску.