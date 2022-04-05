Зеленский сравнил руководство РФ с румынским режимом Чаушеску

Владимир Зеленский выступил в парламенте Румынии с сообщением о тех зверствах, которые совершили оккупанты в Киевской области. Президент Украины во время своей речи отметил схожесть руководства РФ с румынским режимом Николае Чаушеску.

— В 1989 году наконец-то завершил свою жизнь Николае Чаушеску. Долгие годы было понятно, что этот человек утратил адекватность. Было понятно, что он, его жена, окружение, его “Секуритате” тянут вашу страну и людей вниз – к страданиям, бедности, изоляции не просто от всего мира, а от всего передового, что есть в мире.

Этот режим держался только на запугивании, на репрессиях, жесткой силе и обмане. Ничего светлого в нем не было. Румынский народ восстал и защитил себя, спас себя. Свергнув неадекватную власть. Ибо это был единственный путь. Чаушеску, его жену, окружение, его Секуритате невозможно было ни в чем убедить.

Так же невозможно убедить сейчас в России тех, кто пропагандирует войну. Кто дает преступные приказы. Кто разрабатывает планы геноцида украинского народа и уничтожение украинского государства. Эти люди – неадекватны. Они потеряли всякую связь с реальностью и готовы пожертвовать миллионами жизней для того, чтобы воплотить свои безумные идеи, — заявил Зеленский.