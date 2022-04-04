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Факты / Украина

Зверства оккупантов на Киевщине: украинская разведка устанавливает личности убийц

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Буча після російських окупантів

Украинская разведка последовательно устанавливает личности российских захватчиков, которые убивали украинских граждан в Киевской области.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

— Киевщина освобождена от врага. Он также отступает на Черниговщине и Сумщине, чтобы перегруппировать силы и изменить направление ударов. Это бесспорное свидетельство, что планы Кремля сломаны. В то же время наши сердца полны боли за сотнями мирных граждан, которые были зверски замучены российскими солдатами, — заметил он.

Также Алексей Резников добавил, что только в Буче Киевской области количество погибших уже больше, чем в Вуковаре (речь идет о резне в этом хорватском городе, жертвами которой стали от 255 до 264 гражданских и военнослужащих, — Ред.).

— Выстрелы в затылок женщинам и мужчинам со связанными руками – это абсолютная бесчеловечность. Эти убийства не воспринимаются как часть войны. Даже сложно их квалифицировать как терроризм или преступление. Это – сущность, природа тех бешеных палачей, которые ворвались на нашу землю. В последний раз такое делали эсэсовцы, — подчеркнул Резников.

После освобождения Киевской области от российских оккупантов весь мир смог увидеть зверства, к которым прибегали захватчики. В частности, на улицах Бучи, Ирпеня и Гостомеля обнаружили сотни тел мирного населения и массовые захоронения.

У людей были связаны руки и следы пыток на теле. Президент Владимир Зеленский зверства российских военных против мирного населения назвал геноцидом украинского народа.

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