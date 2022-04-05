В Украину возвращают 64 мотострелковую бригаду 35 общевойсковой армии Российской Федерации. Эти военнослужащие причастны к массовым убийствам и пыткам жителей Бучи.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что на 4 апреля бригаду вывели из Украины в Беларусь и она находилась вблизи города Мозырь. До 6 апреля личный состав будет перевезен в российский Белгород.

— После двухдневного отдыха их планируют вернуть в Украину в одну из самых горячих точек (ориентировочно – харьковское направление). Как правило, российские подразделения, покидающие зону боевых действий, получают гораздо больше времени на восстановление и отдых, — отмечают в ГУР Минобороны.

В разведке считают, что 64 бригаду ожидают так называемые специальные задачи: запугивание мирного населения. Теперь эти военные могут повторить свои преступления в других городах Украины.

Еще одной целью быстрого возвращения 64 бригады является быстрая “утилизация” ненужных свидетелей. То есть их хотят бросить на такой участок фронта, где попросту не будет шансов выжить, а потому и они не будут давать показания в будущих судах.

– Личный состав подразделения, осознавая резонанс событий в Буче и ответственность за совершенные преступления, массово противится возвращению в Украину, – рассказывают в ГУР Минобороны.

Однако российское командование в ответ угрожает трибуналом. Рапорты на увольнение не принимаются к рассмотрению.

На сегодняшний день, 5 апреля, Великобритания, председательствующая в Совете безопасности ООН, созывает заседание центральной темой которого станут военные преступления российских оккупантов на территории Украины.

Напомним, что Кремль продолжает лицемерно опровергать всякую причастность к преступлениям против обычных украинцев.