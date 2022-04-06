В Украине приветствуют взятие Германией под свой контроль немецкой дочерней компании российского Газпрома. Об этом 5 апреля заявила директор по вопросам взаимодействия с государственными органами и международными организациями Оператора ГТС Украины Ольга Белькова.

Она отметила, что проанализировала, что означает эта информация, какие будут последствия и изменения на энергорынке ЕС, а также поговорила об этом с западными экспертами.

Белькова напомнила, что в прошлую пятницу Газпром заявил о намерении продать Gazprom Germania и уже через несколько дней стало известно, что продажа состоялась и покупатель – непрозрачная структура со штаб-квартирой в России и неизвестным миноритарным инвестором под названием JSC Palmary.

Это решение, как отмечается, спровоцировало немедленную реакцию со стороны Федерального правительства Германии: вчера Минэкономики ФРГ объявило, что Федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur) будет выполнять функции доверенного лица Gazprom Germania в течение следующих шести месяцев (до 30 сентября), и при необходимости этот период можно продлить.

– Это своеобразное беспрецедентное действие/санкция и раньше таких примеров не было. Фактически компания с миллиардом долларов изымается из-под контроля ее владельцев, пока не будет выяснена ситуация относительно собственности, которая должна отвечать интересам безопасности Федеративной Республики Германия. Доверенное лицо может уволить и нанять новое руководство и полностью отвечает за все операции. То есть такие действия, по желанию немецкого правительства, могут существенно изменить роль Газпрома как основного торговца газом в Германии, – пояснила она у себя в Facebook.

Белькова подчеркнула, что Украина приветствует такое решение Федерального правительства Германии, так как это шаг к тому, чтобы “больше не терпеть умышленные попытки Газпрома взорвать энергетическую безопасность Германии”.

– Следует помнить, что Gazprom Germania располагает многими дочерними компаниями и инвестициями, которые являются критическими для поставки газа по Германии. Кроме того, в собственности Gazprom Germania – немецкий газовый дистрибьютор Wingas (100% собственности) и оператор газовых хранилищ Astora (100% собственности), управляющий среди прочего крупнейшим газовым хранилищем в Западной Европе в Редене (Северо-Западная Германия), – рассказала она.

Таким образом, в течение следующих шести месяцев Федеральное правительство Германии уточнит структуру собственности, а также расследует предварительное нарушение со стороны предыдущего владельца Gazprom Germania, чтобы сообщить Федеральному правительству об изменении собственника.

Правовой основой для решения Федерального министерства является параграф 6 Закона Германии о внешней торговле и платежах.