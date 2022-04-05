Укрзализныця опубликовала график отправления эвакуационного поезда из Днепра 5 апреля 2022 года. За всеми изменениями, а также расписанием дополнительных поездов для эвакуации вы можете смотреть здесь — https://uz-vezemo.com/.

Расписание поездов из Днепра

04: 45-№38/37 Киев — Пас-Запорожье-1*

06: 23 — №795/796 Днепр — Харьков-Пас.*

09:12 — №5/6 Ивано-Франковск — Запорожье-1*

10:30 — №901/902 Днепр — Хелм*

14:26 — №42/41 Днепр — Трускавец*

16:39 — №6/5 Запорожье-1 — Ивано-Франковск*

19:10 — №54/53 Днепр — Одесса-Главная*

20:00 — №234/233 Днепр — Чоп

23: 11 — №37/38 Запорожье-1 — Киев-Пас*

* билеты в продаже

Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь. Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.