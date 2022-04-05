Эвакуационные поезда из Киева – расписание на 5 апреля 2022 года. За дополнительными рейсами и изменениями в расписании следите на https://uz-vezemo.com/.

Расписание поездов из Киева

01: 00 — №754 Дарница — Харьков-Пас.*

03: 42 — №21/22 Харьков-Пас. — Трускавец*

04: 16-№1/2 Ивано — Франковск — Харьков-Пас.*

05:05 — №138/137 Лозовая — Хмельницкий

05:40 — №142/141 Львов — Лозовая

08: 00-№722 Киев — Пас — Харьков-Пас.*

08:30 — №715/716 Киев-Пас — Пшемысль*

11: 46 — №45/46 Ужгород — Лозовая*

13:09 — №142/141 Лозовая — Львов

14: 07 — №749/750 Киев-Пас — Ивано-Франковск*

14:07 — №749/750 Киев-Пас — Вена*

14:25 — №769/770 Киев-Пас — Каменец-Подольский*

15: 02 — №55/56 Киев-Пас — Рахов*

17: 06 — №743 Дарница — Львов*

17: 09 — №13/14 Киев-Пас — Солотвино

17:42 — №790/789 Киев-Пас — Кропивницкий*

17: 42 — №792/791 Киев-Пас — Кременчуг*

18: 30 — №81/82 Киев-Пас — Ужгород*

19: 06 — №43/44 Киев-Пас — Ивано-Франковск

19: 13 — №67/68 Киев-Пас-Варшава*

19:13 — №909/910 Киев-Пас — Хелм*

19: 48 — №95/96 Киев-Пас — Рахов*

20: 05 — №29/30 Киев-Пас — Ужгород*

20:12 — №49/50 Киев-Пас — Трускавец*

20:21 — №57/59 Киев-Пас — Ворохта*

20: 21 — №60/58 Киев-Пас — Чоп*

21: 07-№38/37 Киев-Пас — Запорожье-1*

21: 15 — №105/106 Киев-Пас — Одесса-Главная*

21: 22 — №98/97 Киев-Пас — Ковель*

21: 28 — №76/75 Киев-Пас — Кривой Рог-Главный*

22:22 — №7/8 Киев-Пас — Черновцы*

22: 27 — №45/46 Лозовая — Ужгород

22: 37 — №91/92 Киев-Пас — Львов*

22:49 — №138/137 Хмельницкий — Лозовая*

23: 46 — №771/772 Киев-Пас — Хмельницкий*

23:59 — №139/140 Киев-Пас — Каменец-Подольский*

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Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале. Полный список эвакуационных поездов в Украине и расписание Укрзализныци.

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Фото: Укрзализныця