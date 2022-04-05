Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал “шокирующими” и “незабываемыми” данные о зверствах РФ в Буче, а также фото произошедшего.

– Война в Украине создала большой вызов для статута ООН из-за ее природы, интенсивности и последствий… Война привела к бездумной трате жизней, уничтоженной инфраструктуре. Я никогда не забуду те ужасные образы мирных людей, которые были убиты в Буче. Я сразу призвал к международному расследованию, чтобы гарантировать действенное притягивание к ответственности. Я также был шокирован личными свидетельствами об изнасилованиях и насильственных действиях. И Верховный комиссар по правам человека рассказал о военных нарушениях и существенных нарушениях международного гуманитарного права, – отметил Гутерриш.

Он сообщил, что российское нападение привело к тому, что 10 млн людей стали внутренне перемещенными лицами за месяц.

– Это крупнейшее такое перемещение со времен Второй мировой войны. Война в Украине привела к росту цен на продукты питания, топливо и другое – так как и Россия, и Украина являются большими рынками и производителями. Этот рост цен еще больше давит на страны, которые развиваются. Многие из них на грани дефолта уже из-за Covid-19 и, соответственно, из-за глобальности нашей мировой экономической системы, это еще сложнее для всех, – подчеркнул Генсек.

Он сообщил, что попросил заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатора чрезвычайной помощи Мартина Гриффитса поехать в РФ, чтобы договориться о прекращении огня.