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Факты / Украина

Полсотни автомобилей, десятки танков и самолеты: сколько техники потеряла РФ 4 апреля

Татьяна Забожко редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена російська техніка

На 41-е сутки войны в Украине российские военные потеряли около 200 человек личного состава и недосчитались десяток единиц техники.

В течение 4 апреля украинские защитники уничтожили 29 вражеских танков, 49 единиц автомобильной техники и 14 боевых бронированных машин.

За день артиллерийских систем у Российской Федерации стало на две единицы меньше.

Ликвидировали Вооруженные силы Украины и одну единицу средств противовоздушной обороны.

Сбили украинские военные также три вражеских самолета и два беспилотника оперативно-тактического уровня.

Общие потери россиян в Украине по состоянию на 5 апреля 2022 года таковы:

  • около 18,5 тыс. личного состава,
  • 676 танков,
  • 1 858 боевых бронированных машин,
  • 332 единицы артиллерийских систем,
  • 107 единиц реактивных систем залпового огня,
  • 55 единиц средств противовоздушной обороны,
  • 150 самолетов,
  • 134 вертолета,
  • 1 322 единицы автомобильной техники,
  • семь кораблей (катеров),
  • 76 цистерн с горюче-смазочными материалами,
  • 94 беспилотника оперативно-тактического уровня,
  • 25 единиц специальной техники.
  • четыре пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 41-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ

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