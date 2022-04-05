На 41-е сутки войны в Украине российские военные потеряли около 200 человек личного состава и недосчитались десяток единиц техники.
В течение 4 апреля украинские защитники уничтожили 29 вражеских танков, 49 единиц автомобильной техники и 14 боевых бронированных машин.
За день артиллерийских систем у Российской Федерации стало на две единицы меньше.
Ликвидировали Вооруженные силы Украины и одну единицу средств противовоздушной обороны.
Сбили украинские военные также три вражеских самолета и два беспилотника оперативно-тактического уровня.
Общие потери россиян в Украине по состоянию на 5 апреля 2022 года таковы:
- около 18,5 тыс. личного состава,
- 676 танков,
- 1 858 боевых бронированных машин,
- 332 единицы артиллерийских систем,
- 107 единиц реактивных систем залпового огня,
- 55 единиц средств противовоздушной обороны,
- 150 самолетов,
- 134 вертолета,
- 1 322 единицы автомобильной техники,
- семь кораблей (катеров),
- 76 цистерн с горюче-смазочными материалами,
- 94 беспилотника оперативно-тактического уровня,
- 25 единиц специальной техники.
- четыре пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 41-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ