На 41-е сутки войны в Украине российские военные потеряли около 200 человек личного состава и недосчитались десяток единиц техники.

В течение 4 апреля украинские защитники уничтожили 29 вражеских танков, 49 единиц автомобильной техники и 14 боевых бронированных машин.

За день артиллерийских систем у Российской Федерации стало на две единицы меньше.

Ликвидировали Вооруженные силы Украины и одну единицу средств противовоздушной обороны.

Сбили украинские военные также три вражеских самолета и два беспилотника оперативно-тактического уровня.

Общие потери россиян в Украине по состоянию на 5 апреля 2022 года таковы:

около 18,5 тыс. личного состава,

676 танков,

1 858 боевых бронированных машин,

332 единицы артиллерийских систем,

107 единиц реактивных систем залпового огня,

55 единиц средств противовоздушной обороны,

150 самолетов,

134 вертолета,

1 322 единицы автомобильной техники,

семь кораблей (катеров),

76 цистерн с горюче-смазочными материалами,

94 беспилотника оперативно-тактического уровня,

25 единиц специальной техники.

четыре пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 41-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ