Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 41 день войны
Убили Убили
165 детей
Ранили Ранили
>266 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 417 взрослых
Факты / Украина

Нужны люди, которые будут восстанавливать Бородянку – глава гумнаправления Киевской ОВА

Наташа Тарчевська редактор ленты
Нужны люди, которые будут восстанавливать Бородянку – глава гумнаправления Киевской ОВА

5 апреля подразделения Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) вместе с правоохранителями начали работу в освобожденной Бородянке в 70 км от Киева.

Об этом вечером 5 апреля сообщил руководитель гуманитарного направления Киевской ОВА Алексей Кулеба. Оценивая ужасы, которые оставили после себя рашистские оккупанты, он заявил, что на восстановление Бородянки понадобится немало времени и усилий.

– Бородянки нет… Город почти уничтожен. Нужны люди, которые будут все это восстанавливать, — сообщил Алексей Кулеба.

Напомним, как сообщала генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, больше всего в результате российской агрессии в Киевской области, скорее всего, пострадала именно Бородянка.

Она также уточнила, что эти данные могут изменяться в ходе осмотра и зачистки других освобожденных городов и сел Киевской области.

В то же время, сравнивая с Ирпенем, Бучей и Ворзелем, общая ситуация в Бородянке, добавила Ирина Венедиктова, является самой плохой.

Вполне возможно, что все совершенные РФ военные преступления в Бородянке заслуживают того, чтобы рассматривать их отдельно.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

За ситуацией на фронте можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка