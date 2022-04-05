Нужны люди, которые будут восстанавливать Бородянку – глава гумнаправления Киевской ОВА

5 апреля подразделения Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) вместе с правоохранителями начали работу в освобожденной Бородянке в 70 км от Киева.

Об этом вечером 5 апреля сообщил руководитель гуманитарного направления Киевской ОВА Алексей Кулеба. Оценивая ужасы, которые оставили после себя рашистские оккупанты, он заявил, что на восстановление Бородянки понадобится немало времени и усилий.

– Бородянки нет… Город почти уничтожен. Нужны люди, которые будут все это восстанавливать, — сообщил Алексей Кулеба.

Напомним, как сообщала генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, больше всего в результате российской агрессии в Киевской области, скорее всего, пострадала именно Бородянка.

Она также уточнила, что эти данные могут изменяться в ходе осмотра и зачистки других освобожденных городов и сел Киевской области.

В то же время, сравнивая с Ирпенем, Бучей и Ворзелем, общая ситуация в Бородянке, добавила Ирина Венедиктова, является самой плохой.

Вполне возможно, что все совершенные РФ военные преступления в Бородянке заслуживают того, чтобы рассматривать их отдельно.

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