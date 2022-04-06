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Факты / Мир

РФ пытается “решить украинский вопрос” как Гитлер решал еврейский – Украина в ООН

Анастасия Гевко редактор ленты
РФ пытается “решить украинский вопрос” как Гитлер решал еврейский – Украина в ООН

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что армия России действует в Украине как нацисты, убивая мирное население и пытаясь переписать международно признанные границы. 

Он подчеркнул, что РФ пытается “решить украинский вопрос” точно так же, как Адольф Гитлер пытался решить еврейский.

– Мы уже привыкли ко лжи, которую Россия постоянно выливает нам на головы в зале Совбеза. После видео, которое мы увидели с шокирующими фото из Бучи, Ирпеня, Мотыжина и других мест он (постпред РФ при ООН Василий Небензя, – Ред.) должен задать эти вопросы себе. Как россияне дошли до жестокости нацистов? Когда вы начали наслаждаться тем, что действуете как нацисты, убивая мирное население, пытаясь переписать международно признанные границы, ставя задание наконец решить украинский вопрос, как Гитлер пытался решить еврейский вопрос? Когда вы упустили момент превращения России в раковую опухоль в нацистском стиле, которая не может и не желает прекратить увеличиваться и приносить соседним странам страдания, разрушения, боль и смерть? – спросил украинский постпред на заседании Совбеза ООН 5 апреля.

Кислица добавил, что потрясен циничностью откровенной лжи российского постпреда, который продолжает говорить, что РФ якобы не поражает гражданские цели в Украине и из-за этого “продвигается” вглубь Украинского государства настолько медленно.

– Вы поражаете гражданские цели и вы убиваете мирное население, – подчеркнул он.

По его словам, единственной причиной того, что российское продвижение идет не по плану, является сопротивление армии и народа Украины, а не российское “умное военное планирование”.

– Украина победит на своей территории и весь мир победит, несмотря на угрозы, которые преступник и лжец бросает в их лицо прямо в зале Совбеза ООН, – резюмировал представитель Украины в ООН.

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