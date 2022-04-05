В последние дни войны украинские Вооруженные силы регулярно демонстрируют видео работы противотанкового оружия Стугна-П, уничтожающего вражескую технику, которая без приглашения приехала на территорию Украины.
Известно, что на 18 марта уже уничтожено по меньшей мере 450 вражеских танков, 1 448 боевых бронированных машин, 879 единиц автомобильной техники, 60 цистерн с топливом для вражеского боевого транспорта и множество другой техники.
Судя по статистике подбитой техники, противотанковая система Стугна-П, которая была произведена в Украине, может составить конкуренцию американским противотанковым комплексам Javelin и британским NLAW.
В чем особенность этого оружия и какие характеристики имеет Стугна-П – читайте в материале Фактов ICTV.
Что такое Стугна-П?
Стугна-П – противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) разработки Государственного Киевского конструкторского бюро Луч, одного из ведущих украинских предприятий-разработчиков управляемого ракетного вооружения.
Указанный ракетный комплекс был разработан на базе комплекса танкового управляемого вооружения Стугна, сохранив основные его компоновочные решения.
На экспорт комплекс Стугна-П поставляется в версии под названием Скиф.
Тактико-технические характеристики
• Максимальная дальность стрельбы в дневное время – 5 тыс. м
• Максимальная дальность стрельбы в ночное время – 3 тыс. м
• Время полета на максимальную дальность не более – 25 с
• Система наведения по – лазерному лучу с сопровождением цели в автоматическом режиме
• Боевая часть, тандемная кумулятивная, бронепробитие по динамической защите не менее – 800 мм
• Боевая часть, осколочно-фугасная с ударным ядром, бронепробитие не менее – 60 мм
• Температурный диапазон применения – от -40 до + 60ºС
• Масса ракеты в контейнере – 29,5 кг.
• Калибр ракеты – 130 мм
• Длина контейнера – 1360 мм
• Наружный диаметр контейнера – 140 мм
• Масса, пусковая установка – 32 кг
• Масса, прибор наведения – 15 кг
• Масса, пульт дистанционного управления – 10 кг
• Масса, модуль теплоизоляционный – 6 кг
Пуск ракеты
На ракете установлена тепловизионная головка самонаведения, в фокальной плоскости которой расположен ИК-датчик (являет собой матрицу 64×64 из чувствительных элементов на основе кадмия теллурида), работающую в дальнем ИК-диапазоне (8–14 мкм).
Для пуска оператору достаточно навести прицельное устройство на цель, при этом электронное изображение цели окружающего фона переписывается в ГСН, и ракета готова к пуску.
После старта ракета полностью автономна, и стрелок может сразу покинуть позицию. Поскольку в комплексе обеспечивается мягкий пуск, стрельба может вестись из укрытий.
Ракета имеет два режима атаки цели – с горки (бронированные цели) и по прямой.
Фото: Укроборонпром