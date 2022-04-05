В последние дни войны украинские Вооруженные силы регулярно демонстрируют видео работы противотанкового оружия Стугна-П, уничтожающего вражескую технику, которая без приглашения приехала на территорию Украины.

Известно, что на 18 марта уже уничтожено по меньшей мере 450 вражеских танков, 1 448 боевых бронированных машин, 879 единиц автомобильной техники, 60 цистерн с топливом для вражеского боевого транспорта и множество другой техники.

Судя по статистике подбитой техники, противотанковая система Стугна-П, которая была произведена в Украине, может составить конкуренцию американским противотанковым комплексам Javelin и британским NLAW.

В чем особенность этого оружия и какие характеристики имеет Стугна-П – читайте в материале Фактов ICTV.

Что такое Стугна-П?

Стугна-П – противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) разработки Государственного Киевского конструкторского бюро Луч, одного из ведущих украинских предприятий-разработчиков управляемого ракетного вооружения.

Указанный ракетный комплекс был разработан на базе комплекса танкового управляемого вооружения Стугна, сохранив основные его компоновочные решения.

На экспорт комплекс Стугна-П поставляется в версии под названием Скиф.

Тактико-технические характеристики

• Максимальная дальность стрельбы в дневное время – 5 тыс. м

• Максимальная дальность стрельбы в ночное время – 3 тыс. м

• Время полета на максимальную дальность не более – 25 с

• Система наведения по – лазерному лучу с сопровождением цели в автоматическом режиме

• Боевая часть, тандемная кумулятивная, бронепробитие по динамической защите не менее – 800 мм

• Боевая часть, осколочно-фугасная с ударным ядром, бронепробитие не менее – 60 мм

• Температурный диапазон применения – от -40 до + 60ºС

• Масса ракеты в контейнере – 29,5 кг.

• Калибр ракеты – 130 мм

• Длина контейнера – 1360 мм

• Наружный диаметр контейнера – 140 мм

• Масса, пусковая установка – 32 кг

• Масса, прибор наведения – 15 кг

• Масса, пульт дистанционного управления – 10 кг

• Масса, модуль теплоизоляционный – 6 кг

Пуск ракеты

На ракете установлена ​​тепловизионная головка самонаведения, в фокальной плоскости которой расположен ИК-датчик (являет собой матрицу 64×64 из чувствительных элементов на основе кадмия теллурида), работающую в дальнем ИК-диапазоне (8–14 мкм).

Для пуска оператору достаточно навести прицельное устройство на цель, при этом электронное изображение цели окружающего фона переписывается в ГСН, и ракета готова к пуску.

После старта ракета полностью автономна, и стрелок может сразу покинуть позицию. Поскольку в комплексе обеспечивается мягкий пуск, стрельба может вестись из укрытий.

Ракета имеет два режима атаки цели – с горки (бронированные цели) и по прямой.

Фото: Укроборонпром