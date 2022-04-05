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Факты / Мир

Штайнмайер впервые признал свои ошибки в отношении Путина

Олег Аверин журналист раздела Lifestyle
Франк-Вальтер Штайнмаєр

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер впервые признал свои ошибки в политике в отношении России.

— Моя приверженность Северному потоку — 2 была явной ошибкой. Мы цеплялись за мосты, в которые Россия больше не верила и о которых нас предупреждали наши партнеры, – сказал он в понедельник в Берлине.

— Мы потерпели неудачу в создании общего европейского дома, к которому могла принадлежать Россия. Мы потерпели неудачу с подходом включения России в общую архитектуру безопасности, — добавил он.

В последние несколько дней Штайнмайера критиковали за то, что он не прокомментировал свои ошибочные соображения, особенно во время его пребывания на должности министра иностранных дел. Теперь он сказал, что ответственность за войну лежит на Владимире Путине.

Штайнмайер объяснил, что его оценка заключалась в том, что Путин не допустит полного экономического, политического и морального разрушения своей страны из-за своего имперского безумия

– Я ошибался, как и другие, – сказал Франк-Вальтер Штайнмайер.

Немецкий президент подчеркнул, что с Россией под руководством Путина “не будет возвращения к довоенному статус-кво”.

Напомним, посол Украины в Берлине Андрей Мельник раскритиковал позицию Штайнмайера по отношению к РФ, отмечая, что отношения с Россией всегда были для него чем-то святым, независимо от того, что происходит.

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Источник: Украинская правда

Фото: Depositphotos

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