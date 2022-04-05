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Факты / Мир

Мир должен проявить стойкость: США призвали исключить РФ из Совета по правам человека

Анастасия Гевко редактор ленты
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Постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд в своем заявлении к Совбезу ООН 5 апреля заявила, что РФ необходимо исключить из Совета по правам человека.

– Россия не должна занимать руководящую должность в органе, целью которого является продвижение уважения к правам человека. Это не только верх лицемерия, но и опасность, –  сказала Линда Томас-Гринфилд.

Постпред США подчеркнула, что ответственные державы и мировые лидеры должны проявить хладнокровие и противостоять опасной и ничем не спровоцированной угрозе РФ против Украины и всего мира.

По ее словам, США уже оценили, что военнослужащие российских войск совершили военные преступления в Украине.

Ссылаясь на собственные, заслуживающие доверия источники, она отметила, что Россия, в частности в осажденном Мариуполе, проводит людей через так называемые фильтрационные лагеря, после чего переселяет в Россию, а также крадет украинских детей для вывоза на свою территорию. 

– Мне не нужно описывать, что напоминают эти так называемые фильтрационные лагеря. Это пугает, и мы не можем отвести взгляд. С каждым днем ​​мы все больше видим, как мало в России уважают права человека… Участие РФ в Совете по правам человека подрывает доверие к Совету. Это подрывает всю ООН. И это просто неправильно, – резюмировала постпред.

Тем временем министр иностранных дел Канады Мелани Жоли также написала у себя в Twitter о необходимости исключить Россию из Совета по правам человека.

– С постоянными сообщениями об ужасных актах насилия и военных преступлениях со стороны российских войск, полное пренебрежение Россией к правам человека не может быть более очевидным. России нет места в Совете по правам человека ООН, – подчеркнула она.

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