Предложение решить вопрос Крыма дипломатическим путем в течение 10-15 лет на сегодняшний день является сильной позицией Украины.

Об этом в интервью украинским журналистам сообщил президент Владимир Зеленский.

– Предложение решить вопрос Крыма в течение 10-15 лет не свидетельствует о том, что его не будут поднимать. Это договоренность сторон, что за эти годы стороны должны решить вопрос дипломатическим путем, – подчеркивает президент Украины.

Глава государства убежден: если бы такие договоренности по Крыму сегодня существовали, он считал бы это абсолютной победой Украины.

Однако сейчас есть только 10-15%, что Россия примет это предложение.

– Заканчивать войну с Россией пакетно сложно, и я уверен, что маловероятно. Некоторые вещи решать с танками на своей территории или с возможностью прилетов ракет невозможно. Это даже для общества невозможно, потому что никто тебя не услышит, и правильно сделает, – говорит Владимир Зеленский.

Глава государства уверяет: украинское предложение не является компромиссом. А компромисс скоро появится от противоположной стороны.

– Это вопросительная позиция, конечно, потому что наша основная позиция – убирайтесь с нашей территории. Но мы отдаем себе отчет, что никакого понимания не будет, по крайней мере, в том формате, о котором мы сейчас говорим, – пояснил Владимир Зеленский.

Напомним, что 29 марта украинская делегация во время переговоров в Стамбуле предложила зафиксировать позиции Украины и РФ по Крыму, и в дальнейшем в течение 15 лет отдельно проводить двусторонние переговоры относительно статуса полуострова.