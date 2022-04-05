Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 41 день войны
Убили Убили
165 детей
Ранили Ранили
>266 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 417 взрослых
Факты / Украина

Три ракеты сбиты, четвертая — повреждена: оккупанты нанесли удар по Украине из Беларуси

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Три ракеты сбиты, четвертая — повреждена: оккупанты нанесли удар по Украине из Беларуси

Ночью 5 апреля пара российских истребителей Су-35 с территории Беларуси нанесла удар крылатыми ракетами по территории Украины.

Вероятно, целями российских оккупантов должны были стать объекты гражданской инфраструктуры в нескольких западных областях. Об этом сообщило Воздушное командование Запад.

Украинские военные средствами противовоздушной обороны уничтожили три крылатые ракеты, четвертая — была повреждена, что не позволило ей точно попасть в цель.

Как сообщили в Командовании Запад, наведение ракет врагом и ведение разведки по результатам удара происходило с помощью двух беспилотников оперативно-тактического уровня.

Они также были уничтожены подразделениями зенитных ракетных войск Воздушного командования Запад.

Широкомасштабная война России против Украины длится уже 41-й день. Российские войска продолжают наносить ракетные удары по украинским городам, жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка