Ночью 5 апреля пара российских истребителей Су-35 с территории Беларуси нанесла удар крылатыми ракетами по территории Украины.

Вероятно, целями российских оккупантов должны были стать объекты гражданской инфраструктуры в нескольких западных областях. Об этом сообщило Воздушное командование Запад.

Украинские военные средствами противовоздушной обороны уничтожили три крылатые ракеты, четвертая — была повреждена, что не позволило ей точно попасть в цель.

Как сообщили в Командовании Запад, наведение ракет врагом и ведение разведки по результатам удара происходило с помощью двух беспилотников оперативно-тактического уровня.

Они также были уничтожены подразделениями зенитных ракетных войск Воздушного командования Запад.

Широкомасштабная война России против Украины длится уже 41-й день. Российские войска продолжают наносить ракетные удары по украинским городам, жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры.