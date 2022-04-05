В Пологах войска РФ захватили и заминировали больницу

В городе Пологи Запорожской области российские войска захватили больницу и заминировали территорию вокруг медучреждения.

Об этом сообщила Запорожская ОВА.

– Во временно оккупированном городе Пологи оккупанты захватили и заминировали внутреннюю территорию центральной районной больницы. Медицинскому персоналу и пациентам запретили возвращаться в заведение. Интересно, что в помещении больницы остались раненые российские военные, — говорится в сообщении.

Кроме того, Россия продолжает обстреливать мирные села и городки в Пологовском районе.

Гражданскую инфраструктуру населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов агрессор обстреливает чуть ли не каждый день. Разрушены многие дома, магазины и т.д.