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Факты / Украина

В Пологах войска РФ захватили и заминировали больницу

Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
В Пологах войска РФ захватили и заминировали больницу

В городе Пологи Запорожской области российские войска захватили больницу и заминировали территорию вокруг медучреждения.

Об этом сообщила Запорожская ОВА.

– Во временно оккупированном городе Пологи оккупанты захватили и заминировали внутреннюю территорию центральной районной больницы.

Медицинскому персоналу и пациентам запретили возвращаться в заведение. Интересно, что в помещении больницы остались раненые российские военные, — говорится в сообщении.

Кроме того, Россия продолжает обстреливать мирные села и городки в Пологовском районе.

Гражданскую инфраструктуру населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов агрессор обстреливает чуть ли не каждый день. Разрушены многие дома, магазины и т.д.

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Фото: Depositphotos

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