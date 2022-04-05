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Факты / Украина

В Сумской области нашли по меньшей мере троих замученных пытками украинцев

Татьяна Забожко редактор ленты
Сумська область після звільнення територій

На местах бывших стоянок российских военных в Конотопском районе Сумской области уже нашли по меньшей мере троих замученных пытками мирных жителей.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Зафиксировали областные власти при очищении территории и факты оставления на территории региона живых российских военных.

– Мы еще с самого начала привыкли, что орки не забирают трупы своих военных. А теперь оставляют и живых.

Поэтому я еще раз прошу мирное население: будьте осторожны на дорогах, за пределами населенных пунктов общин. Также напоминаем о запрете посещать лес, – отмечает глава ОВА.

В настоящее время села, поселки, города Сумского района, пострадавшие от российских военных больше всего, в первую очередь получают гуманитарную помощь, стройматериалы, лекарства.

– Лично много бываю в этих селах, вижу ситуацию. То, что сделал враг, – за пределами понимания, – отмечает Дмитрий Живицкий.

Активно продолжается возвращение к жизни общин Тростянца, Ахтырки и Великой Писаревки.

В Шосткинском районе местные власти прорабатывают безопасные маршруты между общинами области. В населенных пунктах уже возобновились плановые операции и хирургические вмешательства.

Работают в штатном режиме и Ромны.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 41-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Дмитрий Живицкий

Фото: Дмитрий Живицкий

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