В Буче узнали убитую российскими оккупантами женщину с красным маникюром, фото которой облетело весь мир. Ею оказалась женщина по имени Ирина, которая за день до начала войны посетила местную визажистку.

– Я сразу чувствовала, что это фото больно отозвалось во мне, и не могла понять почему. Женщина на этом фото, которое облетело Украину, мир, каждую соцсеть – это моя клиентка Ирина… которая ходила ко мне на уроки макияжа для себя. Последний урок был 23 февраля, — написала Анастасия Субачева.

Убитую россиянами в Буче женщину узнали по маникюру / 2 фотографии

Напомним, что вчера, 4 апреля, первые полосы мировых СМИ вышли с заголовками об ужасе, который совершили российские военные в Буче.

Источник: Анастасия Субачева