Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 41 день войны
Убили Убили
165 детей
Ранили Ранили
>266 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 417 взрослых
Факты / Украина

Убитую россиянами в Буче женщину узнали по маникюру

Маліновська Ангеліна
Убитую россиянами в Буче женщину узнали по маникюру

В Буче узнали убитую российскими оккупантами женщину с красным маникюром, фото которой облетело весь мир. Ею оказалась женщина по имени Ирина, которая за день до начала войны посетила местную визажистку.

– Я сразу чувствовала, что это фото больно отозвалось во мне, и не могла понять почему. Женщина на этом фото, которое облетело Украину, мир, каждую соцсеть – это моя клиентка Ирина… которая ходила ко мне на уроки макияжа для себя. Последний урок был 23 февраля, — написала Анастасия Субачева.

Убитую россиянами в Буче женщину узнали по маникюру / 2 фотографии

Напомним, что вчера, 4 апреля, первые полосы мировых СМИ вышли с заголовками об ужасе, который совершили российские военные в Буче.

Источник: Анастасия Субачева

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка