За более чем месяц полномасштабной войны в Украине российские войска контролируют лишь отдельные пути, а не территории.

Факты ICTV предлагают вниманию карты боевых действий от Deep State, Institute for the study of war и CTP, которые условно отображают ситуацию в городах Украины.

Карта боевых действий в Украине Deep State на 5 апреля 2022

Условные обозначения на карте:

Красные участки – захвачены российскими войсками.

– захвачены российскими войсками. Синие участки – территории, откуда российские войска были выбиты.

Ни в коем случае не используйте карту для того, чтобы проложить безопасные маршруты, а пользуйтесь зелеными коридорами, предложенными властями.

Интерактивная карта боевых действий в Украине на 05.04.2022

Карта боевых действий в Украине

Ситуация на фронте в Украине по состоянию на 5 апреля 2022 года

На утро 5 апреля оккупанты осуществляют перегруппировку своих войск и готовятся к наступательной операции на востоке Украины. Они перемещают войска в Валуйки с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

Также враг продолжает блокировать Харьков, обстреливая жилые кварталы, больницы и инфраструктуру города.

Российские войска пытаются восстановить наступление в сторону Славянска. В направлении Барвинково имеют частичный успех — оккупанты взяли под контроль населенный пункт Бражковка. Враг наступал и в направлении населенного пункта Сулиговка, успеха не имел.

Все усилия террористов сосредоточиваются на взятии под контроль районов населенных пунктов Попасная и Рубежное, установлении полного контроля над Мариуполем, а также подготовке наступательных действий в районе населенного пункта Золотая Нива.

Ночью 4 апреля враг попал ракетой в инфраструктурный объект Одессы.

Задело обломками после бомбардировки армии РФ объект критической инфраструктуры в Тернопольской области.

Семь человек погибли, 34 получили ранения (среди них трое – дети) в результате обстрела Слободского района Харькова.

Зафиксировали Вооруженные силы Украины разведывательные действия врага с помощью беспилотника в районе Барвинково и попытки восстановить мост через реку Северский Донец в районе Изюма. Безуспешно провели разведку боем захватчики и вблизи Бражковки.

Отразили украинские защитники попытку наступления армии РФ в Марьинке Донецкой области.

Под обстрелы россиян попали Авдеевка, Красногоровка, Угледар, Светлодарск.

Остается в блокаде и Мариуполь. На утро 4 апреля не сработал зеленый коридор, обещанный для Общества Красного Креста.

Почти все города Луганской области находились под постоянным минометным огнем. Повсюду пылали пожары.

Из-за артобстрела врага в Новодружеске погибли два волонтера, которые выдавали гуманитарную помощь людям.

Утром 4 апреля российские военные обстреляли спальные районы Николаева, а накануне вечером – город Очаков.

Раздавались обстрелы и на территории всей Херсонской области, особенно на границах Днепропетровской и Николаевской областей.

В селах региона – критическая ситуация. У людей нет света, воды, лекарств и продуктов.

В Черниговской области ВСУ проверяют освобожденные от оккупантов села.

Продолжается зачистка и разминирование в Бучанском, Вышгородском и Броварском районах Киевской области.

В общинах, находившихся под оккупацией, фиксируют совершенные захватчиками преступления, восстанавливается газо- и электроснабжение, связь, завозится гуманитарная помощь.

Потери россиян в Украине на 4 апреля 2022 года

около 18,3 тыс. личного состава,

647 танков,

1 844 боевые бронированные машины,

330 единиц артиллерийских систем,

107 единиц реактивных систем залпового огня,

54 единицы средств противовоздушной обороны,

147 самолетов,

134 вертолета,

1 273 единицы автомобильной техники,

семь кораблей (катеров),

76 цистерн с горюче-смазочными материалами,

92 беспилотника оперативно-тактического уровня,

25 единиц специальной техники.

четыре пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса.

Полномасштабная война в Украине началась около 05.00 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина.

Вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

Фото: Генеральный штаб ВСУ