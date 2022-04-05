За более чем месяц полномасштабной войны в Украине российские войска контролируют лишь отдельные пути, а не территории.
Факты ICTV предлагают вниманию карты боевых действий от Deep State, Institute for the study of war и CTP, которые условно отображают ситуацию в городах Украины.
Карта боевых действий в Украине Deep State на 5 апреля 2022
Условные обозначения на карте:
- Красные участки – захвачены российскими войсками.
- Синие участки – территории, откуда российские войска были выбиты.
Ни в коем случае не используйте карту для того, чтобы проложить безопасные маршруты, а пользуйтесь зелеными коридорами, предложенными властями.
Интерактивная карта боевых действий в Украине на 05.04.2022
Карта боевых действий в Украине
Ситуация на фронте в Украине по состоянию на 5 апреля 2022 года
На утро 5 апреля оккупанты осуществляют перегруппировку своих войск и готовятся к наступательной операции на востоке Украины. Они перемещают войска в Валуйки с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.
Также враг продолжает блокировать Харьков, обстреливая жилые кварталы, больницы и инфраструктуру города.
Российские войска пытаются восстановить наступление в сторону Славянска. В направлении Барвинково имеют частичный успех — оккупанты взяли под контроль населенный пункт Бражковка. Враг наступал и в направлении населенного пункта Сулиговка, успеха не имел.
Все усилия террористов сосредоточиваются на взятии под контроль районов населенных пунктов Попасная и Рубежное, установлении полного контроля над Мариуполем, а также подготовке наступательных действий в районе населенного пункта Золотая Нива.
Ночью 4 апреля враг попал ракетой в инфраструктурный объект Одессы.
Задело обломками после бомбардировки армии РФ объект критической инфраструктуры в Тернопольской области.
Семь человек погибли, 34 получили ранения (среди них трое – дети) в результате обстрела Слободского района Харькова.
Зафиксировали Вооруженные силы Украины разведывательные действия врага с помощью беспилотника в районе Барвинково и попытки восстановить мост через реку Северский Донец в районе Изюма. Безуспешно провели разведку боем захватчики и вблизи Бражковки.
Отразили украинские защитники попытку наступления армии РФ в Марьинке Донецкой области.
Под обстрелы россиян попали Авдеевка, Красногоровка, Угледар, Светлодарск.
Остается в блокаде и Мариуполь. На утро 4 апреля не сработал зеленый коридор, обещанный для Общества Красного Креста.
Почти все города Луганской области находились под постоянным минометным огнем. Повсюду пылали пожары.
Из-за артобстрела врага в Новодружеске погибли два волонтера, которые выдавали гуманитарную помощь людям.
Утром 4 апреля российские военные обстреляли спальные районы Николаева, а накануне вечером – город Очаков.
Раздавались обстрелы и на территории всей Херсонской области, особенно на границах Днепропетровской и Николаевской областей.
В селах региона – критическая ситуация. У людей нет света, воды, лекарств и продуктов.
В Черниговской области ВСУ проверяют освобожденные от оккупантов села.
Продолжается зачистка и разминирование в Бучанском, Вышгородском и Броварском районах Киевской области.
В общинах, находившихся под оккупацией, фиксируют совершенные захватчиками преступления, восстанавливается газо- и электроснабжение, связь, завозится гуманитарная помощь.
Потери россиян в Украине на 4 апреля 2022 года
- около 18,3 тыс. личного состава,
- 647 танков,
- 1 844 боевые бронированные машины,
- 330 единиц артиллерийских систем,
- 107 единиц реактивных систем залпового огня,
- 54 единицы средств противовоздушной обороны,
- 147 самолетов,
- 134 вертолета,
- 1 273 единицы автомобильной техники,
- семь кораблей (катеров),
- 76 цистерн с горюче-смазочными материалами,
- 92 беспилотника оперативно-тактического уровня,
- 25 единиц специальной техники.
- четыре пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса.
Полномасштабная война в Украине началась около 05.00 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина.
Вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Фото: Генеральный штаб ВСУ