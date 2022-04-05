Как ты будешь дальше жить: пенсионер обратился к сыну-предателю, убивающему украинцев

Пенсионер из Хмельницкой области Виктор Черний обратился к своему сыну Андрею – бывшему нацгвардейцу, который в 2014 году предал Украину и присоединился к рядам Росгвардии. Сейчас он руководит боевым подразделением, которое находится на территории Херсонской области и убивает украинцев.

В разговоре с сотрудниками СБУ мужчина заверил, что осуждает войну РФ против Украины и убийства мирного населения и согласился записать обращение к своему сыну.

– У нас в Украине гибнут люди, сынок! Дети гибнут, бомбят! Бросай службу, не выполняй приказов своих командиров, иначе я не знаю, как нам жить, сынок! Как тебе жить! – сказал мужчина, обращаясь к сыну.

Андрей Черний после аннексии Крыма получил гражданство страны-оккупанта, выше должность и продолжил службу в Симферополе, а когда началось полномасштабное вторжение РФ, был передислоцирован в Херсонскую область. Родители говорят, что узнали об измене сына от правоохранителей.