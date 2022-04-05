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Факты / Мир

Зеленский в ООН о Буче: сложно найти военное преступление, которое там не совершили

Анастасия Гевко редактор ленты
Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед Совбезом ООН 5 апреля, заявил, что сложно найти такое военное преступление, которое РФ не совершила в украинской Буче, которая была освобождена от российской оккупации несколько дней назад.

– Они целенаправленно убивали всех, кто служит нашему государству. Они расстреливали женщин за дверьми домов, подходя и спрашивая, есть ли кто-то живой. Убивали целые семьи – взрослых и детей, и пытались сжечь их тела… Сегодня в результате действий РФ на территории Украины совершаются самые тяжелые преступления со времен Второй мировой войны, – подчеркнул Зеленский.

Он сообщил, что некоторых людей застрелили на улицах, некоторых убивали в домах, на них наезжали танки, пока они были в авто, а женщин насиловали и убивали на глазах детей.

Кроме того агрессия РФ спровоцировала продовольственный кризис, который может привести к голоду в Африке и Азии и политический хаос в странах, которые сталкиваются с тем, что исчезает их система безопасности, заявил украинский президент.

– Мир видел, что происходило в Буче, но еще миру предстоит увидеть, что они сделали в других городах и регионах страны. И вы знаете, что скажет РФ на такие действия. После того, как они сбили Боинг над Донбассом, что они говорили в Сирии – они ссылаются на самые разные версии произошедшего, даже заявляют, что это все постановочные кадры, – сказал Зеленский.

Он напомнил, что РФ готова винить всех вокруг, кроме себя. 

– Но сейчас 2022 год, есть возможность собрать все доказательства, спутниковые снимки. У журналистов есть максимальный доступ, – отметил президент.

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