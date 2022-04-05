Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 41 день войны
Убили Убили
165 детей
Ранили Ранили
>266 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 417 взрослых
Факты / Мир

Зеленский призвал созвать в Киеве конференцию по реформе мировой системы безопасности

Анастасия Гевко редактор ленты
Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский призвал созвать в Киеве мирную конференцию по реформе мировой системы международной безопасности.

Об этом он заявил 5 апреля во время заседания Совбеза ООН по факту зверств РФ в украинской Буче.

Он отметил, что все, кто дает преступные приказы по войне России в Украине, предстанут перед трибуналом – вероятно, таким же, как Нюрнбергский.

– Сейчас главное преобразовать систему ООН. Я предлагаю провести конференцию в Киеве и обсудить, как реформировать систему безопасности в мире, как подкрепить международное право. На конференции мы поговорим о том, как гарантировать границы и неприкосновенность государств, как подкрепить международное право, – сказал Зеленский.

Читайте
Зеленский призвал забрать у РФ право вето на решение Совбеза ООН по ее агрессии

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка