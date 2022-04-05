Зеленский призвал созвать в Киеве конференцию по реформе мировой системы безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский призвал созвать в Киеве мирную конференцию по реформе мировой системы международной безопасности.

Об этом он заявил 5 апреля во время заседания Совбеза ООН по факту зверств РФ в украинской Буче.

Он отметил, что все, кто дает преступные приказы по войне России в Украине, предстанут перед трибуналом – вероятно, таким же, как Нюрнбергский.

– Сейчас главное преобразовать систему ООН. Я предлагаю провести конференцию в Киеве и обсудить, как реформировать систему безопасности в мире, как подкрепить международное право. На конференции мы поговорим о том, как гарантировать границы и неприкосновенность государств, как подкрепить международное право, – сказал Зеленский.