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Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 41 день войны
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Факты / Украина

Жертвами широкомасштабной войны РФ против Украины стали 165 детей — Офис генпрокурора

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Жертвами широкомасштабной войны РФ против Украины стали 165 детей — Офис генпрокурора

С начала широкомасштабной войны России против Украины пострадал более чем 431 ребенок. По официальным данным ювенальных прокуроров, по состоянию на утро 5 апреля 165 детей погибли и 266 получили ранения разной степени тяжести.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, эти цифры не окончательны, поскольку их еще пытаются установить в местах активных боевых действий и на временно оккупированных и освобожденных территориях. В частности, в городе Мариуполь, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей.

Но уже известно, что больше всего детей пострадали в Киевской области — 77, Донецкой — 78, Харьковской — 61, Черниговской — 49, Николаевской — 35, Луганской — 31, Запорожской — 22, Херсонской — 29, Киеве — 16, Сумской — 16, Житомирской – 15.

4 апреля в результате обстрела российскими войсками Николаева погиб ребенок. Во время оккупации пгт Ворзель Киевской области российские захватчики бросили дымовую шашку в подвал одного из домов, где находились 14-летний ребенок и женщина, после чего открыли огонь, в результате которого ребенок погиб на месте, а мать – через два дня в том же подвале.

Также в Буче Киевской области в результате одного из обстрелов погибли шесть человек, среди которых один ребенок.

Кроме того, с начала широкомасштабной войны России против Украины из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 869 учебных заведений, 83 из них разрушены полностью.

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Источник: Офис генпрокурора

Фото: Depositphotos

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