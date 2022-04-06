Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 41 день войны
Убили Убили
165 детей
Ранили Ранили
>266 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 417 взрослых
Факты / Украина

ВСУ на Востоке отбили вражеские атаки и уничтожили до 80 противников

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
Втрати техніки РФ_знищена російська техніка

На Востоке Вооруженные силы Украины отбили атаки врага и десятки единиц российской техники.

Об этом сообщила пресс-служба Операции объединенных сил.

— Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отражено девять атак врага. Наши воины нанесли потери российским оккупантам, — отметили они.

Кроме того, украинские защитники уничтожили четыре танка, 24 единицы бронированной и 20 единиц автомобильной техники, пять артиллерийских систем противника. Также они захватили один российский танк.

В то же время подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили шесть беспилотных летательных аппаратов врага.

Оперативное командование Восток также отметило, что в ходе боев наши воины уничтожили до 80 российских захватчиков.

Читайте
В Изюме россияне обстреливают мирных жителей, чтобы обвинить в этом ВСУ – Генштаб

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: Штаб ООС

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка