На Востоке Вооруженные силы Украины отбили атаки врага и десятки единиц российской техники.

Об этом сообщила пресс-служба Операции объединенных сил.

— Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отражено девять атак врага. Наши воины нанесли потери российским оккупантам, — отметили они.

Кроме того, украинские защитники уничтожили четыре танка, 24 единицы бронированной и 20 единиц автомобильной техники, пять артиллерийских систем противника. Также они захватили один российский танк.

В то же время подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили шесть беспилотных летательных аппаратов врага.

Оперативное командование Восток также отметило, что в ходе боев наши воины уничтожили до 80 российских захватчиков.