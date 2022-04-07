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Факты / Украина

Чернигов и Сумы фактически спасли Украину от раздела на части — Арестович

Маліновська Ангеліна
Олексій Арестович

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что если бы российские войска обошли Чернигов, то они б перерезали дороги, которые ведут со Львова к Донецку.

— Чернигов сделал очень важную вещь: если бы россияне обошли Чернигов, они бы перерезали дороги, которые идут со Львова на Донецк. Чернигов и Сумы фактически спасли Украину от разрезания на части, и Киев. Так что приехали сказать спасибо, — говорит советник президента.

Также он отметил, что ни о каком добровольном уходе российский войск и речь не шла, это результат того, что сделали ВСУ и тероборона.

Напомним, 4 апреля возобновили сообщение между Черниговом и Киевом, однако восстановление разрушенных объектов и домов в Черниговской области может занять значительное количество времени.

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