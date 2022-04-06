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Факты / Украина

Будут ли бомбоубежища в новостройках: нормы и правила пропишут в законе

Валентина Летяк редактор ленты
Підземний паркінг

В требованиях к новостройкам планируется прописать обязательное наличие бомбоубежищ. Народный депутат, лидер партии Слуга народа Елена Шуляк сообщила, что этот вопрос планируется урегулировать на законодательном уровне – с прописанными нормами и правилами.

– Уверена, это должно стать одним из требований пользователей такого жилья и помещений. То есть покупатели жилья будут обращать на это внимание — есть ли в доме современные безопасные и комфортные бомбоубежища и паркинги. Потому как вариант рассматриваем проектирование новых домов с укрепленным подземным паркингом, который в будущем может играть роль надежного бомбоубежища, – объяснила она.

По ее словам, потребность в укрытиях в наших домах пришла с войной России против Украины.

– Хотелось бы верить, что в будущем они никогда не пригодятся. Впрочем, с такими соседями-извергами приходится опасаться. Поэтому в Украине будут переосмысливать и перезапускать жизнедеятельность пострадавших городов с учетом необходимости надежных укрытий, – добавила Шуляк.

Она напомнила, что уже разрабатывается план восстановления жилых домов и инфраструктуры, в частности, в первом чтении проголосован законопроект №7198, которым предусмотрено восстановление за счет государства.

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Фото: Олена Шуляк

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