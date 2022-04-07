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Факты / Украина

Эвакуация из Запорожья: расписание и рейсы поездов на 7 апреля 2022

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
біженці

Укрзализныця опубликовала график отправления эвакуационных поездов из Запорожья на 7 апреля 2022. Дополнительные эвакуационные рейсы будут назначаться ежедневно, о них вы сможете узнать на сайте https://uz-vezemo.com/.

Расписание поездов из Запорожья

  • 12:20 – 120/119 Запорожье-1 – Львов
  • 14:45 – 6/5 Запорожье-1 – Ивано-Франковск*
  • 21:38 – 37/38 Запорожье-1 – Киев-Пасс*

* билеты в продаже

Полный список эвакуационных поездов в Украине и расписание Укрзализныци.

Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь. Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.

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