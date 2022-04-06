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Факты / Украина

Мэр Скадовска выехал из города из-за постоянных угроз со стороны оккупантов

Валентина Летяк редактор ленты
Скадовськ Яковлєв

Мэр Скадовска (Херсонская область) Александр Яковлев, которого в середине марта уже похищали российские оккупанты, сегодня в соцсети сообщил, что пришлось уехать из города из-за постоянных угроз со стороны агрессоров.

– Учитывая постоянные угрозы и “предложения” к сотрудничеству со стороны оккупантов, я был вынужден уехать из города. Понимаю, что для многих было бы спокойнее, если бы я оставался в городе, но мне сказали однозначно – или сотрудничаешь, или идешь в подвал, – объяснил он.

Яковлев сказал, что сейчас уже в безопасном месте, на постоянной связи с заместителями и продолжает работать в дистанционном режиме.

По его словам, работа в городе и общине отлажена, то есть пока без существенных изменений.

– Планируем выплаты работникам бюджетной и коммунальной сферы за первую половину апреля. Украина великая и неделимая. Все нацелены и работают на победу, которая обязательно будет, – подчеркнул мэр Скадовска.

Российские военные 16 марта похитили мэра Скадовска Александра Яковлева и секретаря исполкома Юрия Палюха.

Жители города с украинскими флагами пришли к зданию горсовета и потребовали освободить мэра и секретаря.

В тот же день Яковлева отпустили, он вернулся в своим служебным обязанностям.

Фото: Олександр Яковлєв

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