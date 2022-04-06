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Факты / Украина

Нардепы предлагают признать военные преступления РФ в Украине геноцидом украинцев

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Нардепы предлагают признать военные преступления РФ в Украине геноцидом украинцев

Народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления №7250 о признании преступных действий России, которые происходят на территории Украины с 24 февраля, геноцидом украинской нации.

Документ предусматривает, что украинские правоохранительные органы должны обеспечить расследование преступлений геноцида и привлечение виновных к установленной законом уголовной ответственности через механизмы национального и международного судопроизводства.

Также авторы постановления предлагают призвать иностранные государства и международные организации содействовать расследованию преступлений Российской Федерации, ее вооруженных формирований и репрессивных органов на территории Украины, обеспечить неотвратимость наказания организаторов и исполнителей этих преступлений, предоставить Украине необходимое оружие и другую помощь в противодействии российской агрессии.

В то же время Кабинету министров хотят поручить принять меры по чествованию памяти жертв геноцида украинской нации, оказанию помощи пострадавшим и семьям погибших.

Ранее вице-премьер-министр Ирина Верещук заявила, что Международный трибунал, мировое сообщество должны признать преступления россиян в Украине актом геноцида в отношении гражданского населения.

Она просит мировое сообщество принять участие в изучении многих страшных преступлений против мирного населения, совершенных российской армией.

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Источник: Верховная Рада

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