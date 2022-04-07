Наземное наступление РФ на Луганщину может начаться через 3-4 дня — глава ОВА

На территории Луганской области рашисты продолжают стягивать войска для дальнейшего наступления, которое может начаться уже через три-четыре дня.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай. Он в очередной раз призвал жителей области не медлить и выбрать вариант эвакуации в более безопасное место.

— Сегодняшний день показал, что ждать больше нельзя — собирайте вещи и эвакуируйтесь. Мы уже несколько дней не вывозим людей из Попасной, поскольку там все обстреливается градами и артиллерией. Сегодня Северодонецк накрыло очень плотным огнем, — рассказал Сергей Гайдай.

Военные РФ продолжают наносить удары из различных видов вооружения по Луганщине, пытаясь уничтожить мирное население, инфраструктуру и жилые кварталы области.

6 апреля оккупанты снова обстреляли Рубежное. В результате обстрелов один человек погиб, еще пятеро получили ранения.

Фото: Сергей Гайдай