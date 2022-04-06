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Факты / Украина

Оккупанты уничтожают железнодорожное сообщение: жителей Луганщины просят эвакуироваться

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Оккупанты уничтожают железнодорожное сообщение: жителей Луганщины просят эвакуироваться

Жителей Северодонецка, Лисичанска, Кременной, Рубежного, Попасной, Горского Луганской области просят эвакуироваться из городов.

Как сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, российские оккупанты уже начали уничтожать железнодорожное сообщение Донетчины.

— Обращаюсь к каждому жителю Луганщины – эвакуируйтесь, пока это безопасно. Уже в апреле мы не всегда можем добраться до южной части Рубежного. Нет прямого гуманитарного коридора в Кременную. Но, несмотря на это, люди уезжают оттуда.

Пока есть автобусы и поезда – пользуйтесь этой возможностью. Потому что вчера россияне повредили железнодорожное сообщение в Донецкой области. Ремонт длился несколько часов, поезда задерживались. К счастью, восстановили. Это еще один колокольчик об опасности, – объяснил он.

Сергей Гайдай назвал места сборов для эвакуации 6 апреля:

  • Северодонецк: проспект Химиков, 28;
  • Лисичанск: ГТВ (РТИ), 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324, ГСЧС;
  • Попасная: ул. Первомайская, 42;
  • Горское: ул. Гагарина, 13а;
  • Нижнее: Парковая, 13;
  • Рубежное: ул. Чехова, 11.

6 апреля российские военные снова обстреляли Рубежное. В результате обстрелов один человек погиб, еще пятеро получили ранения.

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