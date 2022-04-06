Жителей Северодонецка, Лисичанска, Кременной, Рубежного, Попасной, Горского Луганской области просят эвакуироваться из городов.

Как сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, российские оккупанты уже начали уничтожать железнодорожное сообщение Донетчины.

— Обращаюсь к каждому жителю Луганщины – эвакуируйтесь, пока это безопасно. Уже в апреле мы не всегда можем добраться до южной части Рубежного. Нет прямого гуманитарного коридора в Кременную. Но, несмотря на это, люди уезжают оттуда.

Пока есть автобусы и поезда – пользуйтесь этой возможностью. Потому что вчера россияне повредили железнодорожное сообщение в Донецкой области. Ремонт длился несколько часов, поезда задерживались. К счастью, восстановили. Это еще один колокольчик об опасности, – объяснил он.