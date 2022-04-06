Жителей Северодонецка, Лисичанска, Кременной, Рубежного, Попасной, Горского Луганской области просят эвакуироваться из городов.
Как сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, российские оккупанты уже начали уничтожать железнодорожное сообщение Донетчины.
— Обращаюсь к каждому жителю Луганщины – эвакуируйтесь, пока это безопасно. Уже в апреле мы не всегда можем добраться до южной части Рубежного. Нет прямого гуманитарного коридора в Кременную. Но, несмотря на это, люди уезжают оттуда.
Пока есть автобусы и поезда – пользуйтесь этой возможностью. Потому что вчера россияне повредили железнодорожное сообщение в Донецкой области. Ремонт длился несколько часов, поезда задерживались. К счастью, восстановили. Это еще один колокольчик об опасности, – объяснил он.
Сергей Гайдай назвал места сборов для эвакуации 6 апреля:
- Северодонецк: проспект Химиков, 28;
- Лисичанск: ГТВ (РТИ), 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324, ГСЧС;
- Попасная: ул. Первомайская, 42;
- Горское: ул. Гагарина, 13а;
- Нижнее: Парковая, 13;
- Рубежное: ул. Чехова, 11.
6 апреля российские военные снова обстреляли Рубежное. В результате обстрелов один человек погиб, еще пятеро получили ранения.