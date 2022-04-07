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Факты / Украина

США передали Украине 100 дронов-камикадзе — Пентагон

Илья Нежигай редактор ленты
Пентагон

США отправили в Украину 100 беспилотных летательных аппаратов.

Об этом 6 апреля заявил представитель Министерства обороны Соединенных Штатов Джон Кирби.

По его словам, указанное количество БПЛА будут предоставлены украинским военным, и “они быстро попадут в Украину, если еще не находятся там”, сказал спикер американского Министерства обороны.

— Мы ведем переговоры с украинцами о будущем использовании беспилотников-переключателей, и, конечно, мы будем держать эту возможность открытой, — сказал пресс-секретарь Пентагона.

Маленькие портативные так называемые дроны-камикадзе несут боеголовки и взрываются при ударе. Самая маленькая модель может поразить цель на расстоянии до 9,6 км, по данным компании, которая производит эти беспилотники.

Джон Кирби также сказал, что США обучили “очень небольшое количество украинских солдат, которые уже были в США и находились там с осени”, работе с беспилотниками, прежде чем они вернулись в Украину для обучения других.

— Человек может быть обучен использованию беспилотника-переключателя примерно за два дня или около того, — рассказал Джон Кирби.

Он добавил, что США рассмотрят другие возможности помощи Украине, если в этом будет потребность, в частности, чтобы провести дополнительное обучение по беспилотникам.

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Источник: CNN

Фото: Depositphotos

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