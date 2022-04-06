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Факты / Украина

Турция вернула персонал посольства в Киев

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
Турция вернула персонал посольства в Киев

Посольство Турции, которое перенесло свою деятельность в Черновцы в связи с военными действиями России против Украины, вернулось в Киев.

Об этом сообщило посольство Республики Турция в Украине.

— Дорогие наши граждане и украинские друзья, временно мы перенесли нашу деятельность в Черновцы, которые превратились в наш логистический центр в работе. А сегодня мы вернулись в свой дом, в Киев, — отметили они.

С 6 апреля посольство продолжит работу, включая предоставление консульских услуг, в своем здании по адресу ул. Панаса Мирного, 22.

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Источник: посольство Турции

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