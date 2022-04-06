В результате наступательных действий ВСУ российские оккупанты потеряли контроль над населенным пунктом Осокоровка на Херсонщине.

Об этом говорится в новой сводке Генерального штаба ВСУ. По их данным, оккупанты пытаются улучшить тактическое положение отдельных подразделений в Южнобугском операционном районе и закрепиться на админгранице Херсонской области.

Также враг продолжает подготовку к наступательной операции на Востоке Украины и пытается установить контроль над территорией Донецкой и Луганской областей.

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Основные усилия противник сосредотачивает на ведении наступательных действий с целью прорыва обороны группировки Объединенных сил на Донецком направлении. Также пытается взять под полный контроль город Мариуполь.

Враги осуществляли артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Кременная, Пески, Очеретино, Розовка, Новобахмутовка, Новоселка Вторая, Марьинка и Красногоровка. В районах Попасной, Степного, Новотошковского, Рубежного, Северодонецка и Солодкого противник проводил штурмовые действия, но успеха не имел.

В то же время на Слобожанском направлении российские войска продолжают блокировать Харьков, по ночам обстреливая город.

За ситуацией на фронте можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник : Генштаб ВСУ

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