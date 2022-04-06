За более чем месяц полномасштабной войны в Украине российские войска контролируют лишь отдельные пути, а не территории.
Факты ICTV предлагают вниманию карты боевых действий от Deep State, Institute for the study of war и CTP, которые условно отображают ситуацию в городах Украины.
Карта боевых действий в Украине Deep State на 6 апреля 2022
Условные обозначения на карте:
- Красные участки – захвачены российскими войсками.
- Синие участки – территории, откуда российские войска были выбиты.
Ни в коем случае не используйте карту для того, чтобы проложить безопасные маршруты, а пользуйтесь зелеными коридорами, предложенными властями.
Интерактивная карта боевых действий в Украине на 06.04.2022
Карта боевых действий в Украине
Ситуация на фронте в Украине по состоянию на 5 апреля 2022 года
Ночью 5 апреля силы противовоздушной обороны сбили две российские ракеты в Днепропетровской области.
Обломки спровоцировали возгорание в одном из сел Синельниковского района. Обошлось без жертв и пострадавших.
Две вражеские цели силы ПВО поразили и в Ровенской области.
Около 05.00 прогремели мощные взрывы в Херсонской области. В сотрудничестве с Днепропетровской областью возобновляется жизнедеятельность населенных пунктов на севере региона, территории которых освобождены от оккупационных войск.
В целом большинство населенных пунктов области – в тяжелом состоянии из-за отсутствия лекарств и продуктов, а в некоторых районах – водоснабжения и связи.
В Николаевской области завершились спасательные работы после ракетных обстрелов здания областной военной администрации 29 марта.
По состоянию на 5 апреля известно, что в результате вражеских обстрелов погибли 36 человек и еще 33 получили ранения.
10 человек, среди них один ребенок, погибли после обстрела областного центра кассетными бомбами 4 апреля, 61 – получил ранения.
Хаотично обстреливал ночью 5 апреля враг жилые районы Харькова. Два человека погибли от атаки российских захватчиков в Чугуеве.
Достиг частичного успеха враг в направлении Барвинково, продвинувшись на 7 км.
Удалось российским захватчикам взять под контроль Бражковку, тогда как наступление на Сулиговку провалилось.
Не прекращают россияне попыток захватить Рубежное и Попасную Луганской области.
Продолжались 5 апреля интенсивные обстрелы из Градов, танков, ствольной артиллерии Авдеевки, Нью-Йорка, Марьинки Донецкой области.
Мощной атаке подвергся Краматорск около 03.00. Объемы разрушений и данные о раненых и погибших устанавливаются.
По данным генерального штаба ВСУ, российские военные пытаются возобновить наступательные действия и в направлении Славянска.
Потери россиян в Украине на 5 апреля 2022 года
- около 18,5 тыс. личного состава,
- 676 танков,
- 1 858 боевых бронированных машин,
- 332 единицы артиллерийских систем,
- 107 единиц реактивных систем залпового огня,
- 55 единиц средств противовоздушной обороны,
- 150 самолетов,
- 134 вертолета,
- 1 322 единицы автомобильной техники,
- семь кораблей (катеров),
- 76 цистерн с горюче-смазочными материалами,
- 94 беспилотника оперативно-тактического уровня,
- 25 единиц специальной техники.
- четыре пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса.
Напомним, что ночью 4 апреля враг попал ракетой в инфраструктурный объект Одессы.
Задело обломками после бомбардировки армии РФ объект критической инфраструктуры в Тернопольской области.
Семь человек погибли, 34 получили ранения (среди них трое – дети) в результате обстрела Слободского района Харькова.
Из-за артобстрела врага в Новодружеске Луганской области погибли два волонтера, которые выдавали гуманитарную помощь людям.
Полномасштабная война в Украине началась около 05.00 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина.
Вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.
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Фото: Генеральный штаб ВСУ