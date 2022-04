За более чем месяц полномасштабной войны в Украине российские войска контролируют лишь отдельные пути, а не территории.

Факты ICTV предлагают вниманию карты боевых действий от Deep State, Institute for the study of war и CTP, которые условно отображают ситуацию в городах Украины.

Карта боевых действий в Украине Deep State на 6 апреля 2022

Условные обозначения на карте:

Красные участки – захвачены российскими войсками.

– захвачены российскими войсками. Синие участки – территории, откуда российские войска были выбиты.

Ни в коем случае не используйте карту для того, чтобы проложить безопасные маршруты, а пользуйтесь зелеными коридорами, предложенными властями.

Интерактивная карта боевых действий в Украине на 06.04.2022

Карта боевых действий в Украине

Ситуация на фронте в Украине по состоянию на 5 апреля 2022 года

Ночью 5 апреля силы противовоздушной обороны сбили две российские ракеты в Днепропетровской области.

Обломки спровоцировали возгорание в одном из сел Синельниковского района. Обошлось без жертв и пострадавших.

Две вражеские цели силы ПВО поразили и в Ровенской области.

Около 05.00 прогремели мощные взрывы в Херсонской области. В сотрудничестве с Днепропетровской областью возобновляется жизнедеятельность населенных пунктов на севере региона, территории которых освобождены от оккупационных войск.

В целом большинство населенных пунктов области – в тяжелом состоянии из-за отсутствия лекарств и продуктов, а в некоторых районах – водоснабжения и связи.

В Николаевской области завершились спасательные работы после ракетных обстрелов здания областной военной администрации 29 марта.

По состоянию на 5 апреля известно, что в результате вражеских обстрелов погибли 36 человек и еще 33 получили ранения.

10 человек, среди них один ребенок, погибли после обстрела областного центра кассетными бомбами 4 апреля, 61 – получил ранения.

Хаотично обстреливал ночью 5 апреля враг жилые районы Харькова. Два человека погибли от атаки российских захватчиков в Чугуеве.

Достиг частичного успеха враг в направлении Барвинково, продвинувшись на 7 км.

Удалось российским захватчикам взять под контроль Бражковку, тогда как наступление на Сулиговку провалилось.

Не прекращают россияне попыток захватить Рубежное и Попасную Луганской области.

Продолжались 5 апреля интенсивные обстрелы из Градов, танков, ствольной артиллерии Авдеевки, Нью-Йорка, Марьинки Донецкой области.

Мощной атаке подвергся Краматорск около 03.00. Объемы разрушений и данные о раненых и погибших устанавливаются.

По данным генерального штаба ВСУ, российские военные пытаются возобновить наступательные действия и в направлении Славянска.

Потери россиян в Украине на 5 апреля 2022 года

около 18,5 тыс. личного состава,

676 танков,

1 858 боевых бронированных машин,

332 единицы артиллерийских систем,

107 единиц реактивных систем залпового огня,

55 единиц средств противовоздушной обороны,

150 самолетов,

134 вертолета,

1 322 единицы автомобильной техники,

семь кораблей (катеров),

76 цистерн с горюче-смазочными материалами,

94 беспилотника оперативно-тактического уровня,

25 единиц специальной техники.

четыре пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса.

Напомним, что ночью 4 апреля враг попал ракетой в инфраструктурный объект Одессы.

Задело обломками после бомбардировки армии РФ объект критической инфраструктуры в Тернопольской области.

Семь человек погибли, 34 получили ранения (среди них трое – дети) в результате обстрела Слободского района Харькова.

Из-за артобстрела врага в Новодружеске Луганской области погибли два волонтера, которые выдавали гуманитарную помощь людям.

Полномасштабная война в Украине началась около 05.00 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина.

Вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Генеральный штаб ВСУ