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Факты / Украина

Военные РФ обстреляли Рубежное: есть погибший и раненные

Татьяна Забожко редактор ленты
Обстріл у Рубіжному Луганської області

В Рубежном Луганской области во время вражеских обстрелов один человек погиб и еще пятеро получили ранения.

Семь человек местным спасателям удалось достать живыми из-под завалов.

В целом на протяжении 6 апреля армия РФ обстреливала жилые кварталы Рубежного, Лисичанска, Попасной, Северодонецка и Тошковки.

Артиллерия захватчиков нанесла ущерб двум многоэтажкам и девяти частным домам.

Из-за обстрелов в старой части Северодонецка загорелись гаражи, в Рубежном – цистерны с азотной кислотой и выгорели сразу три этажа дома в Попасной.

Сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали семь пожаров в жилом фонде области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 42-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай

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