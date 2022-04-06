В Рубежном Луганской области во время вражеских обстрелов один человек погиб и еще пятеро получили ранения.
Семь человек местным спасателям удалось достать живыми из-под завалов.
В целом на протяжении 6 апреля армия РФ обстреливала жилые кварталы Рубежного, Лисичанска, Попасной, Северодонецка и Тошковки.
Артиллерия захватчиков нанесла ущерб двум многоэтажкам и девяти частным домам.
Из-за обстрелов в старой части Северодонецка загорелись гаражи, в Рубежном – цистерны с азотной кислотой и выгорели сразу три этажа дома в Попасной.
Сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали семь пожаров в жилом фонде области.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 42-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Сергей Гайдай
Фото: Сергей Гайдай