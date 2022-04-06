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Факты / Украина

Враги обстреляли Северодонецк, горят 10 многоэтажек

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
Враги обстреляли Северодонецк, горят 10 многоэтажек

В Луганской области российские оккупанты из артиллерии обстреляли Северодонецк, горят 10 многоэтажек.

Об этом сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

— Россияне обстреляли Северодонецк – горят 10 многоэтажек, количество жертв устанавливается. Артиллерийский обстрел старых районов города российская армия осуществила сегодня днем, 6 апреля, — отметил он.

Пламенем охвачено сразу 10 многоэтажек, торговый центр, гаражи – ни одного стратегического, военного объекта. Спасатели тушат пламя и разбирают завалы. О количестве жертв сообщат отдельно.

Кроме того, 6 апреля россияне обстреляли цех одного из заводов в Лисичанске и жилой дом в Рубежном.

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За ситуацией на фронте можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай

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