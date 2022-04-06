Относительно спокойно ночь прошла во многих областях: на Волыни, Закарпатье, Ровенской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой областях, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Тернопольской областях, также в Житомирской, Сумской, Черкасской и Полтавской областях.

Об этом сообщают Факты ICTV со ссылкой на сводку от областных администраций.

В Винницкой области ночью вражеская ракета попала в инфраструктурный объект в Казатине. В настоящее время повреждения выясняются. Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов заявил, что пострадавших нет.

В Днепропетровской области за ночь зафиксировали два прилета: ракеты попали по нефтебазе в Синельниковском районе и складам с топливом на заводе в Новомосковском районе. Там до сих пор проходит тушение, по предварительным данным жертв нет.

Во Львовской области ночью прогремели взрывы в районе Радехова, информация о пострадавших на утро отсутствует.

В Херсонской области продолжаются бои на границах с Николаевской и Днепропетровской областями. Большинство населенных пунктов области находятся на грани гуманитарной катастрофы, в селах и селениях области нет света и воды.

Продолжаются бои на временно оккупированных территориях области.

Российские оккупанты продолжили ночные обстрелы жилых районов Харькова. Идут бои и на Изюмском направлении. Вчера Вооруженные силы Украины уничтожили российские танки и вертолет К-52.

В Луганской области вражеская армия обстреляла жилые кварталы Рубежного, Лисичанска, Попасной, Северодонецка, Тошковки. В результате артобстрелов повреждены две многоэтажки и девять частных домов.

В Донецкой области зафиксировали обстрелы Очеретинской, Торецкой территориальных общин. В результате обстрелов есть разрушение жилья, одна женщина погибла. Вечером оккупанты обстреляли Марьинку, Авдеевку. Поселки Нью-Йорк и Южный остались без газа.

Мариуполь в блокаде. Гуманитарный груз Международного Комитета Красного Креста не зашел. Сегодня продолжится эвакуация мариупольцев.

В Черниговской и Киевской областях продолжаются работы по разминированию в населенных пунктах, где находились вражеские подразделения.

Фото: Генштаб ВСУ