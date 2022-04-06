За наше “освобождение” им пообещали квартиры в Харькове: история эвакуации из Гостомеля

Полине 24 года, она работала фотографом в Киеве, вместе с мужем и котом жила в Буче, а ее родители жили в соседнем Гостомеле. Перед работой Полина часто заходила в местную кофейню вблизи своего дома, а по выходным гостила у мамы с папой, где навещала своих домашних любимцев — кошек и собак.

Начало полномасштабной войны обернулось настоящей бедой для семьи Полины. Вчетвером они, пытаясь спастись, две недели прятались в подвале. Без света, воды, отопления и связи они переживали то самое “освобождение”, которое принесли в Украину российские регулярные войска.

Как это было и чем все закончилось, Полина поделилась в откровенном разговоре с Фактами ICTV.

Утром 24 февраля мы были дома. За день до этого даже успели с мужем съездить в ТЦ. Помню, как я еще за неделю плакала, просила Виталика уехать, потому что чувствовала, что будет война. Он тогда еще сказал, что завтра (то есть 24 февраля) попытается решить вопрос с отъездом.

Когда все началось, мы спали. Около пяти утра мужу позвонил друг, он резко вскочил, включил свет и начал одеваться. Я спросила: почему ты одеваешься? Он ответил: Почему? Потому что началась война.

Тревожный чемоданчик я начала собирать в тот день, когда Россия признала независимость “ЛДНР”. Я продолжала собираться, пока муж обзванивал всех близких и знакомых, чтобы понять, что происходит и как быть.

Когда мы выбежали на улицу, возле нашего дома уже стояла БМП, военные патрулировали парк, шло укрепление, рылись окопы.

В первый же день мы планировали уехать из области, нас обещали забрать друзья, но в Киев из-за ужасных пробок попасть было невозможно. Наши попытки словить попутку или дождаться маршрутки на Киев закончились ничем.

Я сразу поняла, что будут бомбить аэропорт Антонов (Международный аэропорт Гостомель — Ред.), потому что другие аэропорты Украины уже пострадали. Времени у нас было мало.

Когда я дозвонилась родителям, они сначала не поняли, что война реально началась.

С мужем мы собрали остатки вещей, забрали кота, и за нами на машине заехал мой папа. Хотели заправиться, но везде были сумасшедшие очереди. Поехали к моим родителям под Гостомель.

Проезжали мимо аэропорта Антонов. Как раз через двадцать минут после этого его начали бомбить.

Меня папа высадил возле дома с вещами, а сам с Виталиком поехал искать топливо. Я только успела все это отнести домой, как услышала сильный гул техники – это летели боевые вертолеты, самолеты.

Было очень страшно, они летели прямо над крышами домов. Дрожали окна, двери. Вместе с мамой я уже через минуту впервые оказалась в подвале. Маме стало плохо.

Когда все затихло, мы начали звонить нашим мужьям. Они все еще стояли в очереди за бензином. Мы вышли из подвала — в воздухе ощущался запах гари, издалека виднелись черный дым и пламя. Вскоре приехал папа с Виталиком.

После обеда 24 февраля мы вчетвером (и с котом) спустились в наш подвал, где и просидели до 10 марта. В подвале мы спали, в подвале мы ели. Мы в нем жили.

Две недели жизни в подвале

Сначала мы не понимали, что происходит. Думали, что россияне разбомбят аэропорт и после этого пойдут на Киев. Думали, нас не тронут. И мы сможем эвакуироваться. Но случилось вообще не так.

Первые два дня было легче, ведь у нас был свет, все работало. А потом пропал и свет, и отопление, и вода.

Наверху у нас оставались собаки и щенки, которых нужно было кормить. А еще были кот и кошка с котятами. И у мамы были куры.

Военная техника РФ сначала шла мимо нас, бои были в самом Гостомеле, мы все это прекрасно слышали. Все все видели, и никто не отрицал тот факт, что это была российская техника.

Мы налаживали свой быт. Воду качали из скважины ручным насосом. Газ у нас был в баллонах, но мы его экономили, потому что надо было готовить еду и себе, и собакам.

Кур мы начали рубить и готовить. Поскольку света не было, готовкой я занималась при свечах. Все окна в доме мы заколотили досками, дневного света по сути не было.

На первую неделю войны ударили морозы, было очень холодно. Температура в помещениях не поднималась выше +10. Мы все ходили в двух-трех штанах, в двух носках, в теплых кофтах, жилетках, иногда даже спали в куртках.

Воду мы грели редко, поскольку важно было экономить газ. В основном мылись в холодной воде.

Большим спасением стало то, что в нашем доме был камин. Топили его редко, преимущественно тогда, когда было тихо. Тихо — это когда звук взрывов слышался вдали. Звуки эти не прекращались, просто иногда они были ближе, иногда дальше.

Спали мы в подвале все вчетвером, “валетом”, если можно так сказать. Места было немного, но зато тепло. Света в подвале не было, но потом папа нашел светодиодную лампу, и благодаря аккумулятору свет все же появился.

Я начала много читать, связи практически не было. Наверх я поднималась где-то два раза в день. На втором этаже чудом нашлась точка, где связь кое-как работала: именно оттуда я писала близким и родным, что мы все еще живы.

В один из таких дней, я помню, нам очень захотелось хлеба, которого, по понятным причинам, не было. Тогда мой папа достал из погреба немного картошки и пошел к соседу, а уже через пару минут вернулся домой с пакетиком муки.

Эту муку мы отдали девочке, жившей неподалеку, и она испекла две буханки хлеба. Одну отдала нам, а вторую оставила себе. Этот хлеб мы ели четыре дня.

Еще через несколько дней у нас начал заканчиваться газ, и мы нашли старенькую буржуйку. Ее мы использовали для того, чтобы варить пищу собакам, а себе оставили газ.

У нас в доме был генератор, но мы боялись его включать, так как он был слишком громкий. Но бывали часы, когда генераторы включали все наши соседи, и мы делали так же, всего на один час. Так мы заряжали телефоны, заходили в интернет и читали новости “большого мира”.

Начало конца: надо убегать

9 марта папа, как обычно это бывало, решил сходить наверх, посмотреть, как обстановка. Уже через минуту он вернулся и сказал, что под окнами нашего дома стоят российские танки.

Стало очень страшно, меня начало трусить, и не только от холода. В тот вечер мы решили не покидать подвал и оставаться внизу. У нас было немного воды, протеин, книги и домино.

Через сутки мы увидели, что танки отъехали дальше по улице. Мы поднялись из подвала в дом, успели попить чай и помыться. Все делали быстро и тихо.

Большая беда случилась ближе к вечеру 10 марта. Папа кормил собак, а Виталик решил сходить на второй этаж. И тут взрыв. Глухой, противный, низкий звук. Звук разбитого стекла, через секунду — вой нашей раненой собаки.

Мама пыталась меня успокоить, сказав, что это, скорее всего, просто ударная волна. Но потом к нам спустился папа и начал кричать, что он нас не слышит.

Выяснилось, что снаряд попал прямо в наш дом. Минут за десять до этого папа был точно в той комнате, куда прилетело.

Уже через мгновение прибежал мой муж и стал кричать, что горит весь наш дом. В подвал проникал стойкий запах гари, и мы поняли, что нужно немедленно выбираться.

Я схватила рюкзаки родителей, где была часть наших документов, и свои два рюкзака. Так как я фотограф, еще и испуганный человек, я спала с фотоаппаратом. Также спасла аккумулятор, вспышку, еще в рюкзаке был ноутбук, но, увы, без зарядки.

Вещей не спасли никаких, мы остались в футболках и домашних тапочках. Все вокруг горело, было в дырах от осколков, даже бетонный забор. Собаки бегали и жутко выли.

Когда от нашего дома начали отваливаться горящие куски, я поняла, что нужно убегать. Я побежала вперед со своими вещами. Родители хотели как-то достать нашу машину, но ударная волна буквально сложила ее пополам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @nevodnycha_

Я смогла достучаться до соседа, но он тоже был в шоке и не понял, что произошло. Мы в истерике побежали дальше, уже на параллельную улицу, но все наши знакомые соседи оттуда уже уехали. Мы вернулись назад.

— Эту картину я никогда не забуду. На фоне догорает наш дом, этот огромный-огромный костер, и издали к нам приближаются два темных силуэта в касках и с оружием.

Три попытки эвакуироваться. Разговоры с оккупантами

Поняв, что это российские солдаты, мы просто бросили свои вещи и упали на колени, подняли руки вверх, начали говорить, что мы мирные, наш дом горит, не убивайте нас.

Сначала они просто молча смотрели на нас. Затем начался допрос — кто мы, что мы. В ответ на то, что наш дом с питомцами, документами и вещами просто уничтожен, они предложили “пойти и выбрать любой другой свободный и целый дом”.

В истерике мы начали спрашивать, как нам отсюда выбраться. Они “посоветовали” дорогу, ведущую в сторону Чернобыля или вообще на Беларусь, якобы “беженцам из Украины там уже выдают дома”.

Мы собрали остатки наших сил и вещей и пошли в подвал наших соседей, которые эвакуировались за неделю до этого.

Он был сырым, но мы все же обосновались там. Нам было все равно. Как только мы легли и попытались заснуть, прилетел еще один снаряд. Судя по звукам, прямо во двор того дома, в котором мы прятались. Ударной волной открыло железную дверь.

После этого сна уже не было. Начали думать, как можно выбраться из этого ада. В руке папы оставался осколок, было сильное кровотечение, как-то мы его остановили. В дырке в самой руке я видела, как ходит кость: туда-сюда.

У меня была немножко пробита нога, эта точка до сих пор болит. Мама отделалась синяками, у мужа было счесано полщеки.

Ближе к утру стало очень холодно, ведь мы выбежали из горящего дома буквально в футболках и тапках. Когда вокруг было тихо, мы с мамой отправили мужчин в дом соседей, чтобы они принесли оттуда теплые вещи. В них мы, кстати, и эвакуировались.

Когда рассвело, мы пошли еще к одному нашему соседу. Он угостил нас чаем и рассказал все, что знает об эвакуации. Однако сложилось так, что уехать из Гостомеля нам удалось лишь с третьей попытки.

Сперва мы вчетвером настроились эвакуироваться пешком. Навязали на себя кучу белых повязок, как нам приказали русские солдаты.

Первую попытку эвакуации они же и сорвали, сказав, что уже (тогда было 13.00) начался комендантский час. Мы вернулись в подвал и через 20 минут услышали громкий взрыв – в соседний дом прилетел еще один снаряд.

После завершения комендантского часа к нам домой пришли еще одни русские солдаты. Сразу же было озвучено предупреждение: если увидят в руках мобильный телефон — в лучшем случае разобьют, в худшем – побьют или расстреляют.

И конечно же — “мы вас защищаем, вы не бойтесь”.

Из серии вопросов, которые они нам задавали: есть ли у нас нацистские татуировки, где ловим связь и как часто пользуемся интернетом, как обстоят дела с водой, продуктами, отоплением. И самое смешное — почему в Украине притесняется русский язык.

Что успела выведать я: так называемые ротации у них проводились каждые три дня, менялись позиции, у личностного состава была плохая связь между собой. Говорили — “у нас нет выбора, мы будем идти до конца, назад дороги нет”.

— А еще — “нам за спецоперацию обещали квартиры в центре Харькова”. “Некоторые ваши военные — настоящие профессионалы. Воюют лучше, чем мы, одеты лучше, чем мы”.

Также “допустили”, что Путин их обманул, но президентом Украины, по их мнению, “точно руководит Запад и НАТО”.

Вторая попытка эвакуации также накрылась: к нам поступила информация, что пешего варианта, который существовал (примерно 12 км), уже нет, и выехать можно только на своем транспорте.

Я полночи рисовала таблички ЭВАКУАЦИЯ, утром мы обвешивали машину белыми лентами. Поскольку наше авто уничтожил снаряд, мы взяли транспорт у соседки.

Накануне эта женщина ушла пешком, а дома у нее остался кот и мать пенсионного возраста. Поэтому она согласилась “дать” свою машину, если мы вывезем ее маму, кота и личные вещи.

У нас вещей практически не было, так как все они сгорели в нашем доме, поэтому в машине поместились все.

Третья попытка эвакуации началась утром следующего дня. Как только мы выехали из гаража на улицу, в зеркале заднего вида увидели танк. Пушка была развернута прямо на нашу машину, а сверху сидел солдат и смотрел на нас.

В этот момент я поняла, что мы “приехали”. Была готова прощаться с жизнью, но папа резко нажал на газ, и мы рванули.

Ехать разрешалось на скорости 30-40 км/ч, включив при этом аварийный свет. При остановке на блокпосте-руки держать вверху. Первый блокпост — осмотрели, пропустили. Пообещали, что стрелять не будут.

К вечеру мы уже двигались в колонне из почти 70 автомобилей, особенно много людей присоединились к нам возле села Гавриловка. На всех авто таблички — ЭВАКУАЦИЯ, ДЕТИ, ТРАНСПОРТ.

В дороге я видела очень много российской техники в полях и на обочинах. Вдоль дороги — десятки русских солдат, они показывали жесты, намекая, что хотят курить. В окно я старалась не смотреть.

Проезжая возле леса, мы увидели много расстрелянных легковушек. Мы понимали, что это такие же мирные, как и мы, однако эвакуироваться они не успели.

Самое страшное началось тогда, когда в поле мы оказались в эпицентре боя ВСУ и российских военных.

Снаряды буквально пролетали над нашей машиной, и мы решили ехать напролом. Летели со скоростью 100 км/ч, я не знаю, как отцу не было сложно с его раненой рукой. Ощущение незабываемое.

“Пролетев” это поле боя, мы оказались в каком-то селе. Звуки взрывов все еще были слышны, но от самого места боевых действий мы отдалялись. Нас трясло, это страшнее, чем можно передать словами. Мы выжили.

Местная тероборона сказала нам подождать до окончания боя, чтобы мы смогли выехать по зеленому коридору. Еще сказали, что по дороге, скорее всего, будем проезжать мимо кадыровцев.

Через полтора часа нам разрешили уехать, и мы оказались на Житомирской трассе.

То, что мы увидели там, навсегда останется в памяти. Разбросанные вещи, тела погибших, разбитые автомобили.

Я всего не видела, мне было тяжело смотреть в окно. Муж видел больше: сказал, что это апокалипсис. Никаких кадыровцев, к счастью, не встретили. На обочинах раздавались звуки выстрелов, но никто в колонне не останавливался.

Выдохнули с облегчением, когда поняли, что уже “на своей” территории. К нам подъехала машина, окно опустилось, и молодой человек, улыбнувшись, сказал нам: Слава Украине!

Я не могла поверить, что это происходит. Что я на своей земле, что нас не убили, вернее, не убьют сейчас. Позже мы приехали в Киев.

Киев, последний снаряд и побег в безопасное место

В Киеве мы встретились с нашей соседкой, передали ей машину, ее мать, кошку и все другие вещи. Она предложила всем нам остаться у нее переночевать.

Было немного смешно, но ее квартира — недалеко от Пущи-Водицы, где также продолжались боевые действия и, мягко говоря, было не совсем безопасно.

Целую ночь, мы, конечно же, не могли заснуть. Была вода, было электричество — я приняла душ четыре раза подряд, мы постирали все те вещи, которые взяли в доме у соседей и в которых, собственно говоря, убегали в Киев.

“Доброе утро” началось примерно в пять, когда российская ракета упала прямо на соседний дом возле того, где мы ночевали.

Без единого слова и даже с какой-то иронической улыбкой спустились в ближайшее бомбоубежище.

Что было дальше? В тот же день один знакомый забрал нас четверых (меня, моих родителей и мужа) на машине в безопасную область.

Еще через несколько дней я и моя мама выехали за границу. Сейчас я в Германии. Я сомневаюсь, что вернусь, потому что все то, что я увидела и пережила, причиняет мне боль. Сейчас я не представляю, как смогу вернуться.

В пожаре в моем доме сгорели все мои питомцы. Кошка с котятами (котятам было три недели), наш кот, несколько щенков. Сгорели две наши машины. Сгорели все наши фотографии. Сгорели все документы, деньги. Сгорела вся наша жизнь. Но мы выжили.