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Факты / Украина

300 погибших и почти сотня уничтоженной техники: потери армии РФ за сутки войны в Украине

Татьяна Забожко редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена російська техніка

За прошедшие сутки российская армия сократилась еще приблизительно на триста человек.

Всего за время полномасштабной войны в Украине Вооруженные силы Российской Федерации потеряли ориентировочно 18,9 тыс. личного состава.

Только 6 апреля украинские военные уничтожили 14 вражеских танков, 30 боевых бронированных машин, 34 единицы автомобильной техники и одну единицу реактивных систем залпового огня.

Кроме того, военные ВСУ сбили 15 российских беспилотников оперативно-тактического уровня.

За время полномасштабной войны в Украине Россия потеряла:

  • около 18,9 тыс. личного состава,
  • 698 танков,
  • 1 891 боевую бронированную машину,
  • 332 единицы артиллерийских систем,
  • 108 единиц реактивных систем залпового огня,
  • 55 единиц средств противовоздушной обороны,
  • 150 самолетов,
  • 135 вертолетов,
  • 1 358 единиц автомобильной техники,
  • семь кораблей (катеров),
  • 76 цистерн с горюче-смазочными материалами,
  • 111 беспилотников оперативно-тактического уровня,
  • 25 единиц специальной техники,
  • четыре пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 43-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ

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