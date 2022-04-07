За прошедшие сутки российская армия сократилась еще приблизительно на триста человек.
Всего за время полномасштабной войны в Украине Вооруженные силы Российской Федерации потеряли ориентировочно 18,9 тыс. личного состава.
Только 6 апреля украинские военные уничтожили 14 вражеских танков, 30 боевых бронированных машин, 34 единицы автомобильной техники и одну единицу реактивных систем залпового огня.
Кроме того, военные ВСУ сбили 15 российских беспилотников оперативно-тактического уровня.
За время полномасштабной войны в Украине Россия потеряла:
- около 18,9 тыс. личного состава,
- 698 танков,
- 1 891 боевую бронированную машину,
- 332 единицы артиллерийских систем,
- 108 единиц реактивных систем залпового огня,
- 55 единиц средств противовоздушной обороны,
- 150 самолетов,
- 135 вертолетов,
- 1 358 единиц автомобильной техники,
- семь кораблей (катеров),
- 76 цистерн с горюче-смазочными материалами,
- 111 беспилотников оперативно-тактического уровня,
- 25 единиц специальной техники,
- четыре пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 43-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ