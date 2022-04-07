За прошедшие сутки российская армия сократилась еще приблизительно на триста человек.

Всего за время полномасштабной войны в Украине Вооруженные силы Российской Федерации потеряли ориентировочно 18,9 тыс. личного состава.

Только 6 апреля украинские военные уничтожили 14 вражеских танков, 30 боевых бронированных машин, 34 единицы автомобильной техники и одну единицу реактивных систем залпового огня.

Кроме того, военные ВСУ сбили 15 российских беспилотников оперативно-тактического уровня.

За время полномасштабной войны в Украине Россия потеряла:

около 18,9 тыс. личного состава,

698 танков,

1 891 боевую бронированную машину,

332 единицы артиллерийских систем,

108 единиц реактивных систем залпового огня,

55 единиц средств противовоздушной обороны,

150 самолетов,

135 вертолетов,

1 358 единиц автомобильной техники,

семь кораблей (катеров),

76 цистерн с горюче-смазочными материалами,

111 беспилотников оперативно-тактического уровня,

25 единиц специальной техники,

четыре пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 43-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ