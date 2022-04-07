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Факты / Украина

Бои на Юге и Востоке: британская разведка показала карту Украины

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
український воїн

Министерство обороны Великобритании опубликовало карту захваченных территорий Украины и тех, за которые идут бои с россиянами.

Красным цветом обозначены территории, временно захваченные российскими войсками, штриховкой – районы ведения активных боевых действий, звездочками – города, подвергающиеся ракетным ударам врага.

По состоянию на 7 апреля продолжаются активные боевые действия на Востоке и Юге Украины. В частности, враг контролирует часть Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Также бои идут в Сумской области. Под прицелом ракетных ударов находится почти вся территория Украины.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 квітня

Напомним, что Великобритания вместе с союзниками осуждает умышленную войну РФ против Украины и оказывает Киеву экономическую, гуманитарную и военную помощь, а на Москву оказывает давление санкциями.

Кроме того, Лондон вместе с другими партнерами поможет собрать доказательства военных преступлений России в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

ЧитайтеКарта боевых действий в Украине

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Фото: Depositphotos

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