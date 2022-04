Министерство обороны Великобритании опубликовало карту захваченных территорий Украины и тех, за которые идут бои с россиянами.

Красным цветом обозначены территории, временно захваченные российскими войсками, штриховкой – районы ведения активных боевых действий, звездочками – города, подвергающиеся ракетным ударам врага.

По состоянию на 7 апреля продолжаются активные боевые действия на Востоке и Юге Украины. В частности, враг контролирует часть Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Также бои идут в Сумской области. Под прицелом ракетных ударов находится почти вся территория Украины.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.

The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 07 April 2022

