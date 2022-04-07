Битва за Донбасс определит дальнейший ход войны – Ермак

В четверг, 7 апреля, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак написал на своем канале в Telegram о том, что битва за Донбасс станет ключевой.
Он уточнил, что именно она определит дальнейший ход войны.
По его словам, Украина уже выстояла в битве за Киев, Сумы, Харьков, Николаев, Чернигов и многие другие украинские города. Кроме этого, украинская армия продолжает держать оборону в обложенном Мариуполе.
– Но дальнейший ход войны с Россией определит именно битва за Донбасс, – считает руководитель Офиса президента.