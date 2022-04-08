Это приговор российскому государству: Либанова о числе украинцев, выехавших в РФ

Профессор, директор Института демографии и социальных исследований имени М. Птухи НАНУ Элла Либанова заявила, что количество украинцев, выехавших в РФ, это приговор российскому государству, ведь если россияне спасают Украину, то почему беженцы едут в другую сторону.

– Я знаю, что с подконтрольных Украине территорий Луганской и особенно Донецкой области люди уезжают в РФ. И не нужно их осуждать. Им туда территориально ближе, им там что-нибудь обещают. Насколько выполняют эти обещания – другой вопрос. Но им проще так. Знаю, что вывозят из Мариуполя, Херсона. Но это не столь страшные цифры. Надо повторить то, что озвучивают наши власти: таким людям нужно обязательно обращаться на территории РФ, за новым местом жительства в любые дипломатические службы, ясно что не в российские, чтобы им помогали выбираться, – подчеркнула Либанова.

Она сообщила, что нет точной официальной информации о том, сколько украинцев оказались в РФ.