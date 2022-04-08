Этап освободительной войны завершился победой Украины, но это еще не конец – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время своего обращения к украинцам обозначил основные направления работы правительства, а также отметил, что “очередной этап нашей освободительной войны завершился победой Украины”.

— Планы врага сломаны. Российские террористические войска были выбиты из Киевской, Черниговской и Сумской областей. Но война далека от завершения. Враг не оставляет попыток захватить наши земли на Востоке и на Юге. Продолжает наносить ракетные удары по всей стране.

Факты ICTV выделили основное из выступления Дениса Шмыгаля.

Ситуация с переселенцами

На 6 апреля в Украине официально зарегистрировано более 500 тыс. новых вынужденных переселенцев. Столько же людей уже вернулось на родину из-за границы. Но миллионы украинцев до сих пор остаются в других странах.

— Правительство совместно с нашими дипломатами и правительствами стран-партнеров работает над тем, чтобы систематизировать помощь уехавшим украинцам.

Сейчас идет речь, чтобы убрать плату за роуминг, о социальных выплатах в Дії, развертывании украинского учебного процесса, включении Украины в единое европейское платежное пространство и многом другом.

– Отдельное направление работы – это сотрудничество с международными организациями в Украине. Мы уже анонсировали совместную с ЮНИСЕФ программу поддержки многодетных семей. Хочу подчеркнуть, что она будет касаться не только вынужденных переселенцев, но и всех семей в Украине. Каждому члену такой семьи будет производиться выплата в размере 2,2 тыс. грн ежемесячно.

Кроме того, сотрудничество правительства и ЮНИСЕФ станет основой работы со всеми другими донорскими организациями, которые хотят помогать Украине. Сейчас идет консолидация такой помощи в приложении Дія.

Помощь гражданам на деоккупированных территориях

Во-первых, на освобожденных территориях правительство планирует создать такие же программы, которые работают и для внутренних переселенцев.

— Питание, лекарства, товары первой необходимости также в первую очередь направляются на эти территории. Мы закупили продуктовые наборы на 4,7 млрд грн, и тысячи из них уже бесплатно розданы нашим людям в прифронтовых и освобожденных городах.

Второе направление работы здесь – это первоочередное восстановление освобожденных городов.

— Весь этот процесс точно займет не одну неделю, поэтому сейчас мы ведем переговоры с американскими партнерами и украинскими производителями, чтобы обеспечить освобожденные территории модульными домами. Временно. Многие остались вообще без крова, поэтому это крайне актуальная задача.

Немаловажный этап работы правительства – это восстановление критической энергетической инфраструктуры: электроэнергия, вода, газ. Работы уже начались, и там, где были незначительные повреждения, удалось восстановить свет и воду.

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– Третий пункт, о котором стоит сегодня еще сказать – это Фонд восстановления Украины. Создана рабочая группа, которая уже активно работает по нескольким направлениям. Во-первых, это арест российских активов на Западе и передача этих средств Украине. Единой процедуры, как это можно сделать, в мире просто не существует, поэтому с каждой страной мы работаем отдельно. Но часть этих средств мы хотим получить уже в ближайшие полгода, чтобы начать быстро восстанавливать нашу страну.

Эмбарго на торговлю товарами из РФ

Шмыгаль поблагодарил США, Великобританию, Канаду и Австралию за новый пакет санкций. Однако он отметил, что этого недостаточно и Украина рассчитывает, что мир введет мощное нефтяное эмбарго.